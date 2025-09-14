Em busca da primeira vitória na temporada, o Levante recebe o Bétis neste domingo (14), às 11h15 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da LaLiga.
A partida será disputada no Estádio Ciutat de Valencia e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, além de tempo real do CNN Esportes.
Situação na tabela de La Liga
O início de temporada tem sido complicado para o Levante, que ocupa a última posição na tabela com zero pontos após três derrotas consecutivas. A equipe mandante marcou três gols e sofreu sete neste início de LaLiga.
Já o Bétis vem realizando campanha regular e ocupa a 7ª colocação com cinco pontos, somando uma vitória, dois empates e uma derrota. O time visitante tem quatro gols marcados e quatro sofridos no campeonato.
Onde assistir a Levante x Bétis
Ficha técnica de Levante x Bétis
- Data: 14/09/2025
- Horário: 11h15
- Local: Ciutat de Valencia
- Rodada: 4