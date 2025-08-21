O Santa Clara, recorde-se, já realizou seis jogos oficiais na presente temporada, tendo contabilizado duas vitórias, um empate e três derrotas. Ao desaire (1-2) com o Varazdin, na primeira mão da 2.ª pré-eliminatória, seguiu-se o triunfo (2-0) caseiro diante do mesmo adversário, sendo que o jogo seguinte, no reduto do Larne, e já referente à primeira mão da 3.ª pré-eliminatória, também redundou em sucesso: 3-0. Depois, ao desaire (0-3) em Famalicão, na jornada inaugural da Liga, seguiu-se o empate (0-0) na receção ao Larne, resultado que garantiu o apuramento para este play-off. O desafio mais recente voltou a ter sabor amargo para os açorianos, que foram batidos (0-1) em casa pelo Moreirense, na 2.ª jornada do Campeonato.

