Liveticker | FC Thun - FC Lausanne-Sport 0:0 | 24. Spieltag | Brack Super League 2025/26

12′
Es ist bisher eine sehr offene Partie und beide Mannschaften versuchen hier mitzuspielen.
11′
Custodio mit einer guten Hereingabe – Janneh kommt aber nicht an den Ball.
8′
Fehr mit einer guten Flanke auf Labeau, der aber nicht wunschgemäss abschliessen kann.
7′
Diakite mit einem Schlenzer von links aus grosser Distanz – sein Schuss zischt knapp am langen Pfosten vorbei.
6′
Lekoueiry mit einem starken Dribbling – schlussendlich will er aber zu viel und verliert so den Ball.
3′
Wieder Imeri mit der Flanke nach dem Eckball, wobei sich Letica etwas verschätzt. Zu seinem Glück kann aber kein Thuner profitieren.
2′
Thun mit einem ersten guten Vorstoss durch Imeri – seine Flanke von rechts wird aber von Sow zur Ecke geklärt.
Anpfiff
20:28 Uhr
In wenigen Augenblicken geht es hier los – der Kapitän von Thun, Marco Bürki, wird hier noch für 200 Einsätze beim FC Thun geehrt.
19:39 Uhr
Peter Zeidler auf der anderen Seite tauscht im Vergleich zum Spiel gegen St. Gallen zweimal. Hinten links kommt Fofana für Poaty in die Startelf und im Mittelfeld ersetzt Roche Beloko. Soppy ist weiterhin gesperrt – Abdallah, Bair, Bruchez, N’Diaye und Sigua sind verletzt.
19:34 Uhr
Mauro Lustrinelli stellt seine Thuner exakt gleich auf wie beim Sieg gegen Servette. Weiterhin verletzt sind Heule, Janjicic und Ziswiler.
19:31 Uhr
Der Schiedsrichter heute heisst Mirel Turkes und er wird unterstützt durch Bastien Lengacher und Ilco Jancevski. Der vierte Offizielle ist Hajrim Qovonaj.
19:30 Uhr
Die beiden Mannschaften sind sich diese Saison bereits zweimal gegenübergestanden, wobei es jeweils ein 2:1-Sieg für das jeweilige Heimteam gab. Das letzte Spiel fand Ende November statt und Lausanne triumphierte dank zwei frühen Toren von Lekoueiry und Bair.
19:30 Uhr
Auch die Lausanner sind gut unterwegs und haben aus den vergangenen fünf Spielen acht Punkte geholt. Das neue Jahr hat mit zwei Siegen gegen Servette und YB sehr gut begonnen, dann folgte allerdings ein Unentschieden gegen GC und eine Niederlage gegen Winterthur. Am vergangenen Sonntag spielte man zuhause gegen St. Gallen in einer unterhaltsamen Partie 1:1-Unentschieden.
19:29 Uhr
Kein Team der Super League ist besser in Form als die Thuner, hat man doch in den letzten sechs Spielen jeweils die Maximalpunktzahl eingefahren. Dabei hat man YB, genauso wie den FC Basel geschlagen. Die letzte Niederlage gab es Mitte Dezember zuhause gegen St. Gallen. Zuletzt gab es am vergangenen Sonntag in Genf ein überzeugendes 1:3.
19:28 Uhr
Die Thuner überragen nach wie vor den Rest der Super League. Mit 52 Punkten nach 23 Spielen stehen die Berner Oberländer weiterhin einsam an der Spitze. Der FC St. Gallen als erster Verfolger hat inzwischen ganze 10 Punkte Rückstand auf den Aufsteiger. Deutlich weiter unten in der Tabelle steht Lausanne-Sport. Mit 29 Punkten aus ebenfalls 23 Spielen belegen die Waadtländer den 7. Platz. Bei einem Sieg würde der Rückstand auf das 6.-platzierte YB nur noch einen Zähler betragen.
19:28 Uhr
Im Rahmen der 24. Runde der Super League trifft heute der FC Thun auf Lausanne-Sport. Die Partie in der Stockhorn Arena wird um 20:30 Uhr angepfiffen.