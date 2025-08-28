WESTMINSTER, CA — The oldest anchor store at the Westminster Mall, JCPenney, is closing by November.

The company notified the state’s Employment Development Department and indicated the store would be open through Nov. 16 and closed by Nov. 21.

Shoppers told Patch that “store closing” banners and signs already hang on the storefront of the Westminster Mall.

All 76 employees will lose their jobs in Westminster, unless they find positions at other JCPenney stores, The Orange County Register reported.

The anchor store opened in Westminster in 1993, taking place of a Robinson-May store. It’s closure will leave two JCPenneys in Orange County.

