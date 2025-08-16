The saga between Boca and Racing

After many twists and turns, the chapter in the saga between Marcos Rojo and Boca Juniors came to an end, but almost immediately another one began, as if it were a continuation of the previous story.
The player agreed to terminate his contract — which was set to run until December this year with Boca — to join the ranks of Gustavo Costas and Diego Milito. However, an unexpected problem has emerged that could sideline the newly signed 35-year-old defender. This week, Racing will travel to Uruguay to play the first leg of the Copa Libertadores Round of 16 against Peñarol, but will they be able to count on their brand-new signing?

Source link