Mariana Godoy trocou a Record pela Globo ao vivo nesta sexta-feira (17). A âncora do Jornal da Record, que trabalhou por anos na emissora concorrente, se confundiu e citou a antiga empresa ao citar a transmissão de um jogo de futebol na próxima segunda-feira (20).
“Vasco x Fluminense será transmitido aqui na Globo… Na Record… Na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite”, disse Mariana Godoy. Edu Ribeiro reagiu com uma careta ao erro da colega de bancada.
A cena repercutiu nas redes sociais. “O Edu fechando o olho”, “Ele pensando: vixe, vai virar meme” e “Acho que foi proposital, o meme também gera audiência” foram alguns comentários registrados no X/Twitter.
Mariana Godoy trabalhou na Globo entre 1992 e 2014. Depois, passou pela RedeTV! e a Band antes de assinar com a Record, em 2021.
Confira o momento que foi ao ar no Jornal da Record