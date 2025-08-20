Pese a la derrota en la ida en la Nueva Olla, que hipotecó las chances de Cerro Porteño de seguir en la Copa Libertadores 2025, los hinchas azulgranas están con mucha confianza en lo que pueda hacer el equipo dirigido por Diego Martínez en la revancha y varios ya están en camino hacia el vecino país repletos de fanáticos.
Otros incluso se adelantaron y ya están instalados por Buenos Aires, haciendo escala antes de llegar hasta la sede del compromiso del miércoles.
El entusiasmo y las confianza de los hinchas cerristas es total y es por ello que está previsto que unos 2.000 hinchas asistan al estadio Uno para alentar al equipo. Desde el domingo, el lunes e incluso este martes, un número importante de buses se trasladan a la capital argentina, además de numerosos hinchas que lo hacen en vehículos particulares.
También hubo un llamado de atención para los fanáticos que ya están por el vecino país y a los que llegarán en las próximas horas atendiendo que en Argentina hay alerta naranja por fuertes tormentas.