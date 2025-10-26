O humorista, apresentador e publicitário Maurício Meirelles está agendado para uma apresentação no dia 24 de outubro, no Multiplan Hall, localizado no Park Shopping de São Caetano. A abertura do local está programada para às 19h30, com o início do show marcado para as 21h00, prometendo proporcionar ao público uma noite repleta de risadas e interação.
A força de Maurício Meirelles no Stand-up
Com uma carreira que se estende por mais de 18 anos na comédia, Meirelles é amplamente reconhecido por seu trabalho em diversos programas de televisão, incluindo CQC (Band), Pânico na Band, Zona Mista (SporTV), Video Show (Globo) e o seu próprio programa, FoiMau (RedeTV). No campo do stand-up comedy, ele lançou seis shows distintos e conquistou dois prêmios como melhor stand-up do Brasil pelo Prêmio Risadaria, além de ter sido laureado pelo Prêmio do Humor pelo seu texto inovador.
O artista não se limita apenas ao palco; ele é também o criador de formatos originais como Webbullying e Achismos, que combinam humor com reflexões sobre o comportamento digital contemporâneo. O Webbullying Show, por exemplo, já ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube e ganhou destaque em programas da TV, incluindo o Pânico na Band, onde foi exibido em 2016.
A apresentação programada para São Caetano promete cerca de uma hora de entretenimento focada nas experiências pessoais de Meirelles aos 41 anos, incluindo sua vida como casado e pai de um filho, além de compartilhar a convivência com seu cachorro da raça shitzu. O humorista também abordará questões sobre as diferenças geracionais e os desafios trazidos pela tecnologia, sempre com um tom leve e divertido.
Serviço: Maurício Meirelles em São Caetano do Sul
Data: 24/10/2025 (sexta-feira)
Abertura da casa: 19h30
Horário do show: 21h00
Local: Multiplan Hall Park Shopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul – SP
Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/mauricio-meirelles-sao-caetano-do-sul
Classificação: 18 anos (menores acompanhados somente dos pais ou responsável legal)
