Ministério Público do Paraná denuncia por maus-tratos e outros crimes homem que atirou em cachorro da raça dálmata na zona rural de São Mateus do Sul

Em São Mateus do Sul, no Sudeste do estado, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia pelo crime de maus-tratos contra um homem de 29 anos de idade que atingiu com disparos de arma de fogo um cão da raça dálmata em 26 de janeiro passado. O crime aconteceu em Faxinal dos Ilhéus, na zona rural do município, e causou ferimentos graves no animal.
Áudio do Promotor de Justiça Philipe Salomão Marinho de Araujo
Conforme a denúncia, apresentada pela 1a Promotoria de Justiça da comarca, foram encontradas no celular do denunciado mensagens com o planejamento da ação. Além do crime de maus-tratos (com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão e multa), a denúncia aponta a posse de arma de fogo sem registro (pena de um a três anos de detenção e multa) e a realização de disparos em local público (reclusão de dois a quatro anos e multa).
O MPPR requer ainda que o denunciado pague indenização mínima de R$ 5 mil para reparação dos danos materiais causados (gastos com o tratamento do animal).
Processo 0000404-36.2026.8.16.0158
