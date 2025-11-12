O Ministério Público do Paraná segue mobilizado no atendimento às comunidades atingidas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu e municípios da região Centro-Sul do Estado na noite de sexta-feira, 7 de novembro. As ações envolvem diferentes unidades da instituição e contam com a articulação direta da Administração Superior, por meio do Grupo Especial de Atuação e Prevenção em Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas (Gepclima). “Estamos mobilizados para que os atingidos recebam a assistência necessária com a maior agilidade possível e para que os municípios tenham condições de se reestruturar”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti.
Plano de ação – O Gepclima elaborou uma Proposta de Atuação Estratégica e Apoio ao Desastre Socioambiental em Rio Bonito do Iguaçu, com medidas voltadas à articulação interinstitucional e à resposta rápida para assegurar os direitos da população nos abrigos, considerando as áreas de assistência social, saúde, serviços essenciais e segurança pública, além de garantir transparência no uso dos recursos públicos.
O foco inicial é assegurar o atendimento emergencial, o socorro imediato, a assistência às famílias e o restabelecimento dos serviços básicos. O Gepclima atuará como facilitador e articulador das ações, enquanto as Promotorias de Justiça locais, como órgãos de execução, receberão o auxílio necessário para o desenvolvimento das iniciativas. A equipe também trabalha no apoio à reconstrução do Município, com base no princípio de “reconstruir melhor”, buscando evitar a repetição dos riscos e fortalecer a resiliência local.
Articulação institucional e medidas emergenciais – O Promotor de Justiça Daniel Pedro Lourenço, coordenador do Gepclima, participou no domingo, 9 de novembro, das sessões extraordinárias da Assembleia Legislativa do Paraná, convocadas pelo presidente Alexandre Curi, que deliberaram sobre medidas emergenciais de apoio às famílias atingidas. Entre as ações aprovadas estão o reconhecimento do estado de calamidade pública e a alteração do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), que permitirá o repasse direto de até R$ 50 mil por família, garantindo mais agilidade e eficiência no socorro e na reconstrução das áreas afetadas.
Atuação regional – Também no domingo, 9 de novembro, Promotores de Justiça e servidores da Comarca de Laranjeiras do Sul estiveram em campo prestando apoio direto à população. Participaram das ações os Promotores de Justiça Igor Rabel Corso (1ª Promotoria de Justiça), Bruno Rinaldin (2ª Promotoria de Justiça) e Carlos Roberto Pereira Bitencourt (Promotor Substituto), além da assessora Katelyn Hérica Galvão de Araújo, da oficial de promotoria Adrilena Stival Pedroni, da residente jurídica Annye Cristhynne Moreira Staine e do servidor Jônatan da Silva Andrade.
A equipe acompanhou de perto os atendimentos realizados na região central de Rio Bonito do Iguaçu — nos pontos de acolhimento instalados na Catedral e no Clube de Idosos — e em assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Paraná (Incra) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), oportunidade em que foram identificadas demandas urgentes relacionadas ao abastecimento de energia elétrica e à assistência social, especialmente quanto ao fornecimento de materiais para reconstrução das moradias e ao atendimento psicossocial das famílias.
Apoio técnico e monitoramento aéreo – A Promotora de Justiça Cláudia Erbano, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), realizou um sobrevoo técnico sobre a área atingida, utilizando nova tecnologia de monitoramento aéreo. A operação foi conduzida em parceria com o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, com o uso de uma aeronave equipada com sensores de imagem e calor, capaz de mapear em tempo real a extensão dos danos e as áreas de maior vulnerabilidade.
Matérias anteriores correlatas:
09/11/2025 – Veja como ajudar as cidades do Paraná atingidas por tornado e que precisam de donativos e voluntários
08/11/2025 – Administração Superior e Gepclima debatem ações estruturantes com Promotores que atuam em Rio Bonito do Iguaçu e região
08/10/2025 – MPPR cria comitê de crise para apoiar municípios atingidos por tornado no Centro-Sul e Oeste do Estado
09/10/2024 – MPPR cria grupo especial voltado à proteção de direitos e prevenção em desastres socioambientais e mudanças climáticas
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4264