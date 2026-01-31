Ministério Público do Paraná oferece denúncia contra dois homens por dupla tentativa de homicídio qualificado ocorrida em Quedas do Iguaçu em 24 de janeiro

Em Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, ofereceu denúncia contra dois homens, ambos de 21 anos, pela prática de duas tentativas de homicídio qualificadas. O crime ocorreu na madrugada de 24 de janeiro, quando a dupla atirou contra dois homens que saíam de um bar. Conforme apurado, o crime teve motivo fútil, pois um dos acusados não gostou de ver uma fotografia em que uma das vítimas aparecia próxima a sua sobrinha.
Áudio da Promotora de Justiça Mariana Pinheiro de Souza
O alvo da tentativa de assassinato deixou o estabelecimento acompanhado de um adolescente, ocasião em que os denunciados efetuaram ao menos dez disparos de arma de fogo. Embora o alvo tenha saído ileso, os tiros atingiram o adolescente que o acompanhava, que sofreu quatro perfurações, bem como uma terceira vítima, atingida por dois disparos. Ambos sobreviveram graças ao rápido encaminhamento para atendimento médico.
A denúncia aponta duas tentativas de homicídio, qualificadas por motivo fútil, perigo comum, uso recurso que dificultou a defesa das vítimas e emprego de arma de fogo de uso restrito.
Um dos acusados – que já tem condenação por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores – foi preso em flagrante no dia dos fatos, com a prisão convertida em preventiva. O outro denunciado teve a prisão preventiva decretada posteriormente, diante da gravidade concreta da conduta, do modo de execução do crime e do risco à ordem pública.
A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Quedas do Iguaçu, e o processo seguirá pelo rito dos crimes dolosos contra a vida, com julgamento pelo Tribunal do Júri.
Processo 0000212-60.2026.8.16.0140
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249