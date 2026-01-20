O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio triplamente qualificado um homem de 30 anos que matou a facadas outro, de 37 anos, em uma academia de Londrina, no Norte Central do Estado. O crime ocorreu no dia 5 de janeiro, e os fatos foram registrados por câmeras de segurança do local. O denunciado está preso preventivamente.
De acordo com as apurações, o autor aguardou a vítima chegar na academia e o abordou, golpeando-o por diversas vezes, primeiro no estacionamento e depois no interior do estabelecimento. O crime teria sido motivado por ciúmes.
Na denúncia, a 11ª Promotoria de Justiça de Londrina sustentou a ocorrência das qualificadoras do motivo torpe e do uso de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Além da condenação do denunciado às penas previstas em lei, o MPPR requereu o pagamento de indenização aos familiares da vítima a título de reparação dos danos causados.
Processo 0000303-43.2026.8.16.0014
