O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio duplamente qualificado quatro homens apontados como responsáveis pelo assassinato de um açougueiro de 53 anos no dia 11 de janeiro último em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.
Áudio da Promotora de Justiça Amanda Gehr
De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por vingança em razão de desentendimento anterior envolvendo a vítima e a irmã de um dos denunciados. Na data do homicídio, o açougueiro foi atraído pelos acusados para o lado de fora do estabelecimento comercial em que estava e então cercado e agredido com socos, empurrões e golpes com uma ripa de madeira. Ele foi internado após as agressões, mas não resistiu.
Na denúncia, a Promotoria de Justiça apontou como qualificadoras o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Dois dos denunciados foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva. Os outros dois foram identificados e tiveram a participação nos fatos descritas no curso das investigações.
