O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Prudentópolis, realizará, no dia 23 de outubro, atendimento descentralizado na localidade rural Rio D’Areia. A equipe do MPPR estará disponível para receber e dar encaminhamento às demandas da população das 10 às 12 horas e das 13 às 15 horas na Escola Municipal Rosa Ogg.
Áudio do Promotor de Justiça Diego Córdova
A iniciativa oferece aos cidadãos o acesso aos serviços prestados pelo MPPR, sem a necessidade de deslocamento até a sede da comarca, facilitando o acesso da população ao sistema de Justiça. O serviço também possibilita maior contato da instituição com as principais questões de cada região, sendo possível o diagnóstico de necessidades específicas e o fomento às estratégias mais eficazes para a resolução dos temas.
Entre as questões que são de atribuição do Ministério Público e podem ser levadas para atendimento estão situações como dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.
Documentação ‒ Os interessados devem levar seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.
Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, a Promotoria mantém atendimento permanente à população no Fórum de Prudentópolis (Travessa Wilson João Coupack, 144, Centro), pelo telefone (42) 3446-1955 ou pelo e-mail [email protected]
Serviço:
Atendimento descentralizado em Rio D’Areia
Data: 23 de outubro, quinta-feira
Horário: Das 10 às 12 horas e das 13 às 15 horas
Local: Escola Municipal Rosa Ogg (Rio D’Areia, s/n)
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4249