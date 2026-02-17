Moreirense no horizonte do grego

Depois de um jogo sem as principais referências no ataque, é crível que Rui Borges surja com outro sorriso na deslocação a Moreira de Cónegos, na próxima jornada da Liga Betclic. Isto porque Luis Suárez vai voltar à equipa, depois de ter cumprido um jogo de castigo – tinha visto o quinto cartão amarelo frente ao FC Porto e ficou de fora diante do Famalicão -, e Ioannidis poderá fazer parte dos convocados, mais de um mês depois da lesão sofrida diante do Vitória de Guimarães, na meia-final da Taça da Liga, que os leões perderam por 2-1.
O internacional grego, recorde-se, fez um traumatismo no ligamento do joelho esquerdo, recuperou e aguarda, agora, pelo momento certo para reiniciar a sua caminhada de leão ao peito. Ioannidis tem trabalhado no relvado, mas ainda não recebeu luz verde do departamento clínico dos leões para avançar para a competição.
No último domingo, refira-se, assistiu à partida contra o Famalicão na bancada, mas é crível que esteja em condições para ajudar a equipa no embate de sábado, às 18 horas, frente ao Moreirense. De resto, Rui Borges assumiu na conferência de Imprensa após o triunfo frente ao Famalicão que acredita que Ioannidis possa estar em Moreira de Cónegos. Debast também aguarda indicação dos clínicos de Alvalade para regressar aos trabalhos sem limitações e voltar à competição, após uma lesão muscular na coxa esquerda.
