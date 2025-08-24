Socorristas do Siate foram acionados para atenderem um acidente de trânsito na Rua Europa, no Bairro Periolo, em Cascavel, no início da tarde desta segunda-feira (30).
Chegando ao local a equipe socorreu um jovem de 23 anos que conduzia uma motocicleta e ficou ferido ao se envolver em um acidente com um veículo.
O homem foi socorrido com contusão na perna e no pé. Após receber atendimento no local ele assinou um termo de recusa no encaminhamento médico e foi liberado.
Tanto o carro quanto a moto haviam sido removidos do local no momento do atendimento da equipe de socorro.