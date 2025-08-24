Na noite deste sábado (24), um homem de 44 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após se envolver em um acidente de trânsito. A batida entre um carro e uma moto aconteceu na Rua Manaus, próximo à Rua Naipi, no Bairro Cancelli, em Cascavel.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do automóvel permaneceu no local, prestou auxílio inicial à vítima e deixou a cena após a chegada da equipe do Siate.
O motociclista apresentava suspeita de fratura em um dos dedos do pé e escoriações pelo corpo. Após avaliações local, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde receberia os cuidados médicos.