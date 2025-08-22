Um motociclista morreu em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhoneta no quilômetro 8 da rodovia PR-444, em Arapongas (PR), na noite desta quinta-feira (21).
A vítima, ainda não identificada, colidiu contra um veículo utilitário próximo ao Posto Energy. As causas do acidente ainda serão apuradas.
Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam as vítimas. O motociclista, no entanto, veio a óbito no local. Ainda não há informações sobre o condutor da caminhoneta.
O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para remover o corpo. A Polícia Civil esteve no local apurando as circunstâncias em que ocorreu a fatalidade.
