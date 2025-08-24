Um jovem de 22 anos ficou ferido em um acidente entre um carro e uma motocicleta na noite desta quinta-feira (21), na Rua Zulmira, no distrito da Vila Reis, em Apucarana (PR).
Ele conduzia uma Honda Twister e sofreu TCE (Traumatismo Cranioencefálico) leve, escoriações e uma fístula carótido-cavernosa. O motociclista recebeu atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e foi encaminhado ao Hospital da Providência.
A condutora do carro envolvido permaneceu no local para prestar esclarecimentos. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência.
Fonte: TN Online