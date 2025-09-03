Um acidente de trânsito registrado no início da manhã deste domingo (24) deixou parte da Avenida Água Verde, em Curitiba, sem energia elétrica e provocou transtornos para moradores e comerciantes da região. Uma motorista perdeu o controle de um veículo T-Cross no cruzamento com a rua Bento Viana, em frente ao Cemitério Água Verde, e derrubou um poste. Com o impacto, a estrutura caiu sobre o veículo e rebaixou a carroceria. A Copel precisou desligar a rede de energia para remover o poste e garantir a segurança do local. Testemunhas relataram que a condutora aparentava estar embriagada. Uma delas contou que seguia para a missa quando se deparou com o acidente.
“Estamos sem luz e acho que a missa vai ser sem energia. Deu a impressão de que ela veio direto e acertou o poste”, disse à Banda B. Uma outra moradora da região relatou à reportagem que a jovem recebeu ajuda de amigos para deixar o local logo após a colisão. Segundo ela, o caso aconteceu por volta das 5h. “Era uma moça novinha que estava dirigindo. Um casal de amigos dela parou o carro em frente ao mercado, tiraram ela de dentro e todo mundo ficou pedindo pra eles não mexerem porque a corrente elétrica estava em cima do carro. Eu só escutei ele falando: ‘Não. Desse jeito você não pode ficar aqui. Vamos, vamos embora’”, contou.
O acidente deixou comerciantes sem poder trabalhar. Um empresário da região relatou que havia comprado frangos para assar, mas não conseguiu ligar os equipamentos por causa da falta de energia. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no local. A identidade da motorista não foi revelada. A Banda B questionou à Copel quantas unidades consumidoras foram afetadas pelo acidente e aguarda retorno.
