Veja a matéria completa no link:
https://www.instagram.com/reel/DQK9c6oDkUJ/?igsh=ZHUydW51bHowN2o3
O Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu processo seletivo para estágio de graduação em Direito na Promotoria de Justiça de Ubiratã. A oportunidade é destinada a estudantes que desejam vivenciar a prática jurídica em um dos órgãos mais importantes do Estado.
Detalhes da vaga:
Vagas: 01 vaga imediata + cadastro de reserva
Início das atividades: Janeiro de 2026
Bolsa-Auxílio: R$ 1.500,00
Auxílio-Transporte: R$ 264,00
Carga horária: 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período vespertino
Requisitos:
Estar regularmente matriculado no curso de Direito
Estar cursando entre o 3º ano (5º período) e o 4º ano (8º período)
Período de inscrições:
De 23/10/2025 (a partir das 12h) até 05/11/2025 (até às 19h).
✉️ Como se inscrever:
Os interessados devem enviar e-mail para ubirata.prom@mppr.mp.br, informando:
Nome completo
RG
Telefone
Instituição de ensino
Curso
Processo seletivo:
A seleção será composta por prova teórica, com cinco questões/peças discursivas. O local e a data da prova serão divulgados a partir de 07 de novembro de 2025.
Edital completo:
O edital e o Regulamento de Estágios do MPPR estão disponíveis no site da Escola Superior do Ministério Público do Paraná: www.escolasuperior.mppr.mp.br
Continue acompanhando o @ubirataonline_oficial para ficar por dentro de todas as oportunidades em Ubiratã e região!
Quer divulgar sua empresa, evento ou serviço em destaque no Ubiratã Online?
Entre em contato pelo WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
Link para entrar no grupo do Whatsapp
https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R
Siga: @ubirataonline_oficial
Acesse o site: ubirataonline.com.br