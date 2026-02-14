MPPR denuncia em Nova Aurora homem que usou inteligência artificial para montar imagens pornográficas não consentidas

Em Nova Aurora, no Oeste do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da comarca, ofereceu denúncia criminal contra um homem de 21 anos pela utilização de ferramentas de inteligência artificial para a montagem de imagens pornográficas sem o consentimento das vítimas. Os crimes ocorreram no município de Cafelândia, que integra a comarca, no ambiente de trabalho do acusado.
Áudio da Promotora de Justiça Renata Melo Boaventura
A denúncia – pelo crime de “registro não autorizado da intimidade sexual” (conforme previsto no parágrafo único do artigo 216-B do Código Penal), por quatro vezes – cita a criação de cenas de nudez de caráter íntimo com quatro mulheres, sem consentimento delas. A Promotoria de Justiça requer na denúncia a fixação de um valor mínimo de R$ 10 mil a título de reparação por danos morais para as vítimas. A empresa na qual o acusado trabalha foi comunicada da situação.
Processo 0002454-64.2025.8.16.0192 (sob sigilo, para proteção das vítimas)
