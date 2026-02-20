O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras do Sul, no Centro Sul do estado, em conjunto com a Polícia Civil, cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito de investigação que apura possível crime de peculato praticado por um ex-secretário de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu (ocupou o cargo de janeiro de 2025 a janeiro deste ano), município que integra a comarca. A ordem judicial, expedida pelo Juízo das Garantias de Laranjeiras do Sul, foi cumprida nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, na residência do ex-agente público.
Entre as condutas apuradas, estão possíveis usos de veículo oficial da Administração Municipal para fins diversos do interesse público, como um deslocamento para a realização de provas de concurso da Polícia Federal em julho de 2025. Além das buscas, o Juízo impôs medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o comparecimento periódico em Juízo e a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma arma de fogo, um simulacro de arma, blocos de receituários e atestados com assinaturas médicas, materiais médico-hospitalares pertencentes ao Município, dinheiro em espécie, cadernos de anotações e aparelhos celulares. As investigações tramitam sob sigilo junto à 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras do Sul.
