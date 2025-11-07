O Ministério Público do Paraná em Guaíra, no Oeste do estado, informa à população que eventuais problemas com o fornecimento de energia elétrica pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) podem ser levados ao conhecimento da instituição. Os relatos vão instruir procedimento aberto pelo MPPR a partir de representações sobre falhas no sistema feitas por usuários do serviço.
Áudio do Promotor de Justiça Felipe Lyra da Cunha
O inquérito civil é conduzido pela 1ª Promotoria de Justiça de Guaíra e inclui diversos registros de queixas feitas pelos moradores, que apontam reiteradas interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica na cidade durante o ano de 2025, situação que tem causado diferentes prejuízos à população. Já foram expedidos ofícios à Copel e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com a requisição de informações.
Os contatos da Promotoria de Justiça em Guaíra para o envio das reclamações são o telefone (44) 3642-1891 e o e-mail: [email protected].
