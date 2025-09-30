O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, no Litoral do estado, ofereceu denúncia criminal contra um motorista de 50 anos que, embriagado e dirigindo em alta velocidade, atropelou e matou um casal de ciclistas que pedalava no acostamento da via. Outras duas pessoas que estavam no carro sofreram lesões corporais e sobreviveram após receberem pronto atendimento médico. Os fatos ocorreram no dia 3 de agosto deste ano. O denunciado é um ex-vereador do município de Matinhos e está preso preventivamente desde o dia 10 de setembro. A ação penal foi proposta no dia 26 de setembro e já foi recebida pelo Judiciário.
Áudio da Promotora de Justiça Tatiana Sigal Zago
As apurações do caso demonstraram que o denunciado estava com o direito de dirigir cassado, conduzia o automóvel sob o efeito de álcool e em velocidade superior à permitida na via (aproximadamente no km 02 da PR 407, no bairro Vila Garcia). Ele perdeu o controle do carro, que capotou por várias vezes, atingindo o casal de ciclistas, que morreu no local. O réu ainda fugiu sem prestar socorro, apresentando-se à autoridade policial apenas três dias depois.
O MPPR sustenta na ação penal a prática dos crimes de duplo homicídio qualificado (por causar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas), duas tentativas de homicídio qualificado, com as mesmas qualificadoras, no caso dos passageiros feridos, e também omissão de socorro.
Processo 007280-31.2025.8.16.0129
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264