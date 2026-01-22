MPPR oferece denúncia por homofobia e desacato contra jovem de 18 anos que ofendeu o delegado de polícia de Quedas de Iguaçu durante audiência de custódia

Em Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, ofereceu denúncia pelos crimes de homofobia e desacato contra um jovem de 18 anos que ofendeu o delegado local da Polícia Civil. O episódio ocorreu em 14 de janeiro de 2026, durante uma audiência de custódia, quando o acusado, na presença do juiz, da defesa e da Promotoria, ofendeu a honra do policial.
Áudio da Promotora de Justiça Caroline Bertolino Mezzaroba
Conforme a denúncia, o jovem utilizou expressões pejorativas relacionadas à orientação sexual do delegado. O MPPR aponta que o acusado agiu com escárnio e deboche, evidenciando seu intuito de menosprezar a função pública e a dignidade do delegado durante o ato solene.
O jovem já estava preso preventivamente, respondendo pela acusação de estupro de vulnerável. O cometimento de novos delitos durante a audiência referente ao processo anterior indicou, segundo a Promotoria de Justiça, “intenso desprezo pelas instituições” e uma conduta de afronta à autoridade.
Na denúncia, o MPPR requer a condenação do acusado às penas previstas para os crimes indicados e a fixação de reparação por danos morais no valor mínimo de R$ 6 mil em favor da vítima, baseando o pedido na gravidade da discriminação e na necessidade de proteção aos direitos fundamentais.
Processo 0000153-72.2026.8.16.0140
