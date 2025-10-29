O Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, participa na manhã desta quarta-feira, 29 de outubro, da Operação Libertas, que busca combater o tráfico de animais silvestres com ações simultâneas em 11 estados brasileiros. No Paraná, a iniciativa foi realizada em conjunto com a Polícia Ambiental, a qual realizou o cumprimento de cinco mandados judiciais de busca e apreensão, que possibilitaram o resgate de 51 animais – todos haviam sido retirados ilegalmente da natureza, estavam sendo mantidos em cativeiro e com potencial de destinação ao comércio ilegal.
A operação também resultou na apreensão de dez aparelhos de telefone celular que estavam em posse das seis pessoas investigadas. Houve uma prisão em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes e foram firmados três termos circunstanciados. Ainda foram apreendidos cinco pés de maconha. Os investigados podem ser denunciados pelo MPPR por crimes contra a fauna e receptação, bem como por outros possíveis crimes conexos, os quais podem resultar em condenações de até 9 anos de prisão.
Os animais resgatados são pássaros silvestres variados e papagaios. Todos foram encaminhados para o Instituto Água e Terra para sua soltura imediata ou, em caso de impossibilidade, para tratamento, recuperação e reabilitação num Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Paraná.
Balanço nacional – Os resultados consolidados obtidos com a operação nos 11 estados participantes serão divulgados às 15 horas, em coletiva de imprensa organizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A divulgação poderá ser acompanhada pelo seguinte link: https://youtube.com/live/kIuRTZyJD8Q?feature=share
Coordenação – A Operação Libertas foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), por meio do Projeto Libertas, e pelo MPMG, com apoio da Freeland Brasil e financiamento do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação da Lei dos Estados Unidos (INL). Além do Paraná e de Minas Gerais, participaram os estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.
O Projeto Libertas atua nacionalmente no fortalecimento da atuação ministerial contra crimes ambientais. A iniciativa promove capacitação de agentes públicos, elaboração de manuais de enfrentamento ao tráfico de fauna, análise de rotas e estatísticas do tráfico, e articulação entre Ministérios Públicos para investigações com alcance interestadual e internacional.
