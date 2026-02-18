Mulher é mordida na mão durante agressão e autor é preso no bairro Cataratas

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no final da noite desta segunda-feira (16), na Rua Acelino de Almeida, no bairro Cataratas, em Cascavel.
De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 39 anos foi preso após agredir a companheira durante uma discussão familiar. A vítima interveio em uma briga entre o autor e a enteada, momento em que foi agredida com apertos nos braços e, posteriormente, sofreu uma mordida profunda na mão direita.
Socorristas do SIATE prestaram atendimento à mulher e a encaminharam à UPA do Bairro Brasília, onde recebeu sutura devido à gravidade do ferimento.
O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis, e segue a disposição da justiça.