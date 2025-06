Mulher recusa sexo e esfaqueia marido em Toledo após descobrir que ele teve relações com outro homem

A equipe policial foi acionada por volta das 17h e, ao chegar ao local, encontrou o homem sentado na área externa da residência. Ele apresentava sangramento…

Na tarde deste sábado (31), um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Jardim Panorama II, em Toledo, no Oeste do Paraná. Um homem foi socorrido com ferimentos provocados por arma branca após ser atacado, segundo ele, por sua própria esposa.

A equipe policial foi acionada por volta das 17h e, ao chegar ao local, encontrou o homem sentado na área externa da residência. Ele apresentava sangramento no antebraço esquerdo, além de hematomas no rosto e na orelha. Questionado, o homem afirmou que os ferimentos foram causados por sua companheira após uma discussão motivada pelo consumo de vinho.

A versão da mulher, no entanto, acrescenta uma nova dimensão à ocorrência. Segundo ela, no dia anterior, colegas de trabalho comentaram que seu marido teria tido um relacionamento extraconjugal com outro homem. Na tarde deste sábado, o marido teria tentado manter relação sexual com ela, que recusou. Diante da insistência dele, ela afirma ter se defendido com uma faca de cozinha, desferindo os golpes que causaram os ferimentos.

O homem foi atendido pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sob escolta policial.

O caso é ainda mais delicado por envolver um histórico de violência doméstica. A mulher, segundo boletins de ocorrência anteriores, vive há anos em situação de violência física, psicológica, sexual e patrimonial. Ela é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), recebendo apoio psicossocial. Em outro momento, já havia requerido uma medida protetiva de urgência, mas optou por revogá-la devido à resistência da filha do casal em aceitar a separação dos pais.

Ambos foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: CGN