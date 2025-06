Mundial de Clubes 2025: Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre o Novo Formato, Times e Premiações

O Mundial de Clubes FIFA 2025 chega com um formato inédito: são 32 equipes de todas as confederações disputando o título entre 14 de junho e 13 de julho nos EUA. Neste artigo leve e informativo, descubra os principais destaques do torneio, acompanhados por tabelas, comparações e insights para quem quer se por dentro do espetáculo.

1. Formato e datas

Formato expandido : 32 clubes divididos em 8 grupos de 4, com fase de grupos, oitavas, quartas, semis e final .

: 32 clubes divididos em 8 grupos de 4, com fase de grupos, oitavas, quartas, semis e final . Calendário: de 14 de junho (jogo de abertura) até 13 de julho (final no MetLife Stadium, NJ).

2. Distribuição geográfica dos jogos

Jogos acontecerão em 12 estádios espalhados por 11 cidades, incluindo Miami, Atlanta, Los Angeles, Nova York e Seattle.

Cidade Estádio Capacidade aprox. Miami Gardens, FL Hard Rock Stadium ~64.767 East Rutherford, NJ MetLife Stadium ~82.500 Pasadena, CA Rose Bowl ~89.702 Atlanta, GA Mercedes-Benz Stadium ~71.000 Seattle, WA Lumen Field ~68.740 … +6 outras cidades … …

(lista reduzida para foco no conteúdo principal)

3. Quem está na disputa

Clubes de peso como Manchester City (campeão reinante), Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Chelsea, Inter Miami, Boca Juniors, Palmeiras, entre outros. Todos divididos em grupos conforme a tabela abaixo:

Grupo Equipes Principais A Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami B PSG, Atlético Madrid, Botafogo, Seattle Sounders C–H Bayern, Real, City, Chelsea, Boca, River, etc.

4. Dinheiro em jogo

Prêmio total : US$ 1 bilhão (500M performance + 525M participação + 250M solidariedade).

: US$ 1 bilhão (500M performance + 525M participação + 250M solidariedade). Vencedor leva até US$ 125 milhões.

5. Transmissão e alcance global

Todos os 63 jogos disponíveis gratuitamente via DAZN , além de cobertura na Channel 5 (Reino Unido).

, além de cobertura na Channel 5 (Reino Unido). Presença de craques como Messi, Mbappé e Haaland aumenta audiência.

6. Riscos e críticas

Preocupações sobre sobrecarga de calendário para jogadores , levantadas por FIFPRO e ligas europeias .

, levantadas por FIFPRO e ligas europeias . Seleção do Inter Miami como representante dos EUA foi criticada, já que não se classificou via torneio tradicional.

7. Primeiros confrontos e clima dos jogos

Jogo de abertura entre Inter Miami e Al Ahly terminou 0‑0, com forte presença da torcida egípcia no Hard Rock Stadium.

terminou 0‑0, com forte presença da torcida egípcia no Hard Rock Stadium. Expectativa de confrontos épicos entre gigantes como City x Juventus e Real Madrid x Al Hilal.

Link de referência:

Para acompanhar um aprofundamento em português, veja este artigo no Ubirata Online: veja aqui

Conclusão

O Mundial de Clubes 2025 veio para redefinir o futebol de clubes: mais estrutura, prestígio, alcance e disputas intensas. Com formato estilo Copa do Mundo, grandes prêmios, cobertura ampla e estádios repletos, o torneio promete ser um dos eventos esportivos mais vibrantes do ano.