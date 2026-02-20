Município avança em planejamento para conservação do pavimento

O Município de Cascavel publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (20) o aviso de abertura de licitação para a execução de micro-revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 12 milímetros, técnica utilizada na manutenção preventiva do pavimento asfáltico.
A Concorrência Eletrônica nº 5/2026 prevê registro de preços e será realizada na modalidade menor preço por lote, conforme as regras da Lei nº 14.133/2021, a Nova Lei de Licitações. A sessão pública está marcada para o dia 9 de março de 2026, às 9h, por meio da plataforma Compras.gov (UASG 987493).
O micro-revestimento é um procedimento aplicado sobre o asfalto já existente, com a finalidade de prolongar a vida útil do pavimento, melhorar a aderência da pista e reduzir a necessidade de intervenções estruturais mais complexas no futuro. Trata-se de uma estratégia de manutenção preventiva que busca preservar as condições de trafegabilidade e segurança viária.
O valor estimado para a contratação é de R$ 15.310.000,00, dentro do sistema de registro de preços, mecanismo que permite à administração realizar contratações conforme a demanda e disponibilidade orçamentária.
O edital completo e demais documentos do certame estão disponíveis no Portal do Cidadão do Município de Cascavel.
A abertura do processo reforça o planejamento contínuo da administração municipal voltado à conservação das vias públicas, medida que impacta diretamente na mobilidade urbana, na segurança do trânsito e na qualidade de vida da população.