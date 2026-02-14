Na semana do Dia Mundial da Justiça Social, 20 de fevereiro, edição trata do tema e explica a atuação do MP nessa área

No dia 20 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional da Justiça Social, pauta do MP no Rádio desta edição. O entrevistado é o promotor de justiça Thimotie Aragon Heemann, do Ministério Público do Paraná, que, entre outras questões, explica o que é “justiça social” e fala sobre os direitos relacionados ao tema que estão na Constituição, bem como da atuação do MP na defesa desses direitos.
Acesse o programa:
CNH – As novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação foram tema do MP no Rádio da semana anterior, em entrevista com o Promotor de Justiça Cássio Mattos Honorato, do Ministério Público do Paraná.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa – produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná – também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.
Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.