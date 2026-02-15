Atlético Nacional entregó novedades sobre su nómina en la previa al partido ante Deportivo Cali en la séptima jornada de Liga BetPlay y compartió la lista de convocados como así también un nuevo informe médico con los ausentes por lesión.

Nacional se alista para el partido en Cali. Atlético Nacional

El Verde todavía no se puso al día con su calendario, pero su marcha en Liga es impecable. Jugó 3 y ganó 3, con otros 3 pendientes a disputarse que fueron suspendidos por diferentes motivos.

Ahora viaja a Cali para medirse al Azucarero de Gamero, que todavía no encuentra el rumbo y quedó en el foco de la crítica de la prensa.

Para este juego, Nacional compartió la novedad más grande: Chicho Arango es parte de los convocados por primera vez y se alista para el anhelado debut con la camiseta del Verde.

El delantero firmó hace ya unos días con el equipo y entrenó, pero todavía no tenía la habilitación correspondiente.

Arias decidió no utilizarlo para el juego ante Fortaleza y le dio unas sesiones más de entrenamiento antes de convocarlo. Se espera que sume minutos en este choque en Palmaseca.

La baja por lesión que tendrá Nacional vs. Deportivo Cali

En el apartado de ausencias, David Ospina es la única que se sostiene por lesión.

El experimentado arquero viene recuperándose de una molestia y, según el informe, se uniría al grupo nuevamente para el siguiente compromiso.

Nacional adelantó que Ospina iniciará “entrenamientos controlados” a partir de este lunes 16 de febrero, por lo que el regreso es inminente.

La lista de 20 convocados de Nacional vs. Deportivo Cali

Arqueros: Castillo y Zea.

Defensores: Román, Tesillo, Haydar, Casco, Uribe y García.

Mediocampistas: Campuzano, Zapata, Cardona, Rengifo, Bauzá y Uribe.

Delanteros: Arango, Morelos, Moreno, Sarmiento, Bello y Rodríguez.

¿Cuándo juegan Deportivo Cali vs. Nacional?