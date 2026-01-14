Napoli x Parma entram em campo nesta quarta-feira (14), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo atrasado válido pela 16ª rodada. A bola vai rolar no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

O duelo colocará frente a frente duas equipes em momentos diferentes na temporada de 2025/26 do Campeonato Italiano. Enquanto o Napoli é o 4º colocado com 39 pontos, quatro a menos que o líder Inter de Milão. Já o Parma, está em 14º, com 21.

Com transmissão do Disney+, no streaming, confira nosso palpite para Napoli x Parma e veja as prováveis escalações para o confronto do Campeonato Italiano hoje.



Prognóstico

Vitória do Napoli

1.31

Histórico entre as equipes

Em toda a história, Napoli e Parma já se enfrentaram em 50 jogos até hoje. No retrospecto do confronto, um dos lados tem uma vantagem considerável.

No histórico dos duelos diretos, o Napoli tem 23 vitórias, contra 16 do Parma. Além disso, os outros 11 jogos terminaram empatados.

O último encontro entre as equipes aconteceu em maio do ano passado, pela 37ª rodada da temporada 2024/25 do Campeonato Italiano. Na ocasião, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Napoli chega confiante com sequência invicta

O Napoli chega para o duelo diante do Parma nesta quarta-feira (14) com uma sequência invicta de seis jogos na temporada. A última derrota da equipe foi no dia 14 de dezembro, por 1 a 0 para a Udinese.

No Campeonato Italiano, o Napoli disputou 19 jogos até agora e somou 12 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas. Além disso, marcou 30 gols e sofreu 17.

Na tabela, o time de Nápoles é o 4º colocado com 39 pontos, quatro a menos que a Inter de Milão na liderança. Atualmente, a posição da equipe lhe renderia uma classificação para a Champions League.

Últimos 5 jogos

Internazionale

Int

2-2

Napoli

Nap

Napoli

Nap

2-2

Verona

Ver

Lazio

Laz

0-2

Napoli

Nap

Cremonese

Cre

0-2

Napoli

Nap

Napoli

Nap

2-0

Bologna

Bol

Provável escalação do Napoli

  • Vanja Milinković-Savić; Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Amir Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Miguel Guitérrez; Scott McTominay e Stanislav Lobotka; Elif Elmas, Rasmus Hojlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.

Parma quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento

Para o duelo diante do Napoli nesta quarta-feira (14), o Parma vem de vitória sobre o Lecce por 2 a 1 na última rodada. Antes disso, foi derrotado por 2 a 0 pela Inter de Milão, em casa.

Ao todo no Campeonato Italiano, o Parma tem 19 jogos com cinco vitórias, seis empates e oito derrotas. Além disso, foram 14 gols marcados e 22 sofridos.

Na tabela, a equipe aparece na 14ª colocação com 21 pontos, sete a mais que a Fiorentina, primeiro time da zona de rebaixamento. Desta forma, o Parma quer se afastar ainda mais da parte de baixo.

Últimos 5 jogos

Lecce

Lec

1-2

Parma

Par

Parma

Par

0-2

Internazionale

Int

Sassuolo

Sas

1-1

Parma

Par

Parma

Par

1-0

Fiorentina

Fio

Parma

Par

0-1

Lazio

Laz

Provável escalação do Parma

  • Edoardo Corvi; Enrico Del Prato, Lautaro Valenti, Alessandro Circati e Emanuele Valeri; Mandela Keita, Adrian Bernabé e Oliver Sorensen; Gaetano Oristanio, Mateo Pellegrino e Jacob Ondrejka. Técnico: Carlos Cuesta

Estatísticas de Napoli x Parma

Alguns números interessantes para o duelo do Campeonato Italiano hoje são:

  • O Napoli vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano;
  • O Parma venceu os últimos quatro jogos fora de casa na Serie A;
  • O Napoli está invicto jogando em casa no Campeonato Italiano;
  • O Parma marcou quatro gols nos últimos cinco jogos na Serie A.

Napoli x Parma Palpites e Prognósticos – Vitória do Napoli

Quarto colocado da temporada 2025/26 do Campeonato Italiano, o Napoli quer encostar ainda mais na Inter de Milão na liderança. Entretanto, acumulou dois empates nas últimas rodadas.

Desta forma, precisa voltar a vencer para ganhar posições. Além disso, a equipe está invicta jogando em casa nesta temporada do Campeonato Italiano.

Por isso, nossa recomendação é de: Vitória do Napoli.

Napoli
NAP

Napoli


Palpites

Parma

Parma
PAR












Tipo de Palpite
Palpites
Melhores odds

Resultado do Jogo
Vitória do Napoli




Sugestão de Mercados para Napoli x Parma

💡Outros palpites interessantes para o jogo entre Napoli x Parma hoje são:

🔥Mais de 2.5 gols – @1.79 na Novibet!

Dono de um dos melhores ataques do Campeonato Italiano, o Napoli deve adotar uma estratégia ainda mais ofensiva pra cima do Parma no duelo desta quarta-feira (14).

Isso porque, tropeçou nas duas últimas rodadas com dois empates e precisa voltar a vencer. Desta forma, nossa recomendação para o duelo é de: Mais de 2.5 gols.

Onde assistir Napoli x Parma

O duelo desta quarta-feira (14) entre Napoli x Parma, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão para o Brasil através dos seguintes canais:

Ficha técnica do confronto

Confira os detalhes da partida!

  • Partida: Napoli x Parma
  • Competição: Campeonato Italiano 2025/26 – 16ª rodada
  • Data: 14/01/2025
  • Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
  • Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Itália
  • Transmissão: Disney+ (Streaming)

>>>Confira mais previsões para os jogos de hoje!



