Napoli x Parma entram em campo nesta quarta-feira (14), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo atrasado válido pela 16ª rodada. A bola vai rolar no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles.
O duelo colocará frente a frente duas equipes em momentos diferentes na temporada de 2025/26 do Campeonato Italiano. Enquanto o Napoli é o 4º colocado com 39 pontos, quatro a menos que o líder Inter de Milão. Já o Parma, está em 14º, com 21.
Com transmissão do Disney+, no streaming, confira nosso palpite para Napoli x Parma e veja as prováveis escalações para o confronto do Campeonato Italiano hoje.
Histórico entre as equipes
Em toda a história, Napoli e Parma já se enfrentaram em 50 jogos até hoje. No retrospecto do confronto, um dos lados tem uma vantagem considerável.
No histórico dos duelos diretos, o Napoli tem 23 vitórias, contra 16 do Parma. Além disso, os outros 11 jogos terminaram empatados.
O último encontro entre as equipes aconteceu em maio do ano passado, pela 37ª rodada da temporada 2024/25 do Campeonato Italiano. Na ocasião, a partida terminou empatada em 0 a 0.
Napoli chega confiante com sequência invicta
O Napoli chega para o duelo diante do Parma nesta quarta-feira (14) com uma sequência invicta de seis jogos na temporada. A última derrota da equipe foi no dia 14 de dezembro, por 1 a 0 para a Udinese.
No Campeonato Italiano, o Napoli disputou 19 jogos até agora e somou 12 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas. Além disso, marcou 30 gols e sofreu 17.
Na tabela, o time de Nápoles é o 4º colocado com 39 pontos, quatro a menos que a Inter de Milão na liderança. Atualmente, a posição da equipe lhe renderia uma classificação para a Champions League.
Últimos 5 jogos
Internazionale
Int
2-2
Napoli
Nap
Napoli
Nap
2-2
Verona
Ver
Lazio
Laz
0-2
Napoli
Nap
Cremonese
Cre
0-2
Napoli
Nap
Napoli
Nap
2-0
Bologna
Bol
Provável escalação do Napoli
- Vanja Milinković-Savić; Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Amir Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Miguel Guitérrez; Scott McTominay e Stanislav Lobotka; Elif Elmas, Rasmus Hojlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.
Parma quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento
Para o duelo diante do Napoli nesta quarta-feira (14), o Parma vem de vitória sobre o Lecce por 2 a 1 na última rodada. Antes disso, foi derrotado por 2 a 0 pela Inter de Milão, em casa.
Ao todo no Campeonato Italiano, o Parma tem 19 jogos com cinco vitórias, seis empates e oito derrotas. Além disso, foram 14 gols marcados e 22 sofridos.
Na tabela, a equipe aparece na 14ª colocação com 21 pontos, sete a mais que a Fiorentina, primeiro time da zona de rebaixamento. Desta forma, o Parma quer se afastar ainda mais da parte de baixo.
Últimos 5 jogos
Lecce
Lec
1-2
Parma
Par
Parma
Par
0-2
Internazionale
Int
Sassuolo
Sas
1-1
Parma
Par
Parma
Par
1-0
Fiorentina
Fio
Parma
Par
0-1
Lazio
Laz
Provável escalação do Parma
- Edoardo Corvi; Enrico Del Prato, Lautaro Valenti, Alessandro Circati e Emanuele Valeri; Mandela Keita, Adrian Bernabé e Oliver Sorensen; Gaetano Oristanio, Mateo Pellegrino e Jacob Ondrejka. Técnico: Carlos Cuesta
Estatísticas de Napoli x Parma
Alguns números interessantes para o duelo do Campeonato Italiano hoje são:
- O Napoli vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano;
- O Parma venceu os últimos quatro jogos fora de casa na Serie A;
- O Napoli está invicto jogando em casa no Campeonato Italiano;
- O Parma marcou quatro gols nos últimos cinco jogos na Serie A.
Napoli x Parma Palpites e Prognósticos – Vitória do Napoli
Quarto colocado da temporada 2025/26 do Campeonato Italiano, o Napoli quer encostar ainda mais na Inter de Milão na liderança. Entretanto, acumulou dois empates nas últimas rodadas.
Desta forma, precisa voltar a vencer para ganhar posições. Além disso, a equipe está invicta jogando em casa nesta temporada do Campeonato Italiano.
Por isso, nossa recomendação é de: Vitória do Napoli.
Palpites
|
Tipo de Palpite
|
Palpites
|
Melhores odds
|
Resultado do Jogo
|
Vitória do Napoli
|
As odds apresentadas foram apuradas na redação deste artigo e estão sujeitas a alterações.
Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.
As odds mencionadas foram coletadas durante a redação deste palpite e podem sofrer alterações. Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Jogue com responsabilidade!
Sugestão de Mercados para Napoli x Parma
💡Outros palpites interessantes para o jogo entre Napoli x Parma hoje são:
🔥Mais de 2.5 gols – @1.79 na Novibet!
Dono de um dos melhores ataques do Campeonato Italiano, o Napoli deve adotar uma estratégia ainda mais ofensiva pra cima do Parma no duelo desta quarta-feira (14).
Isso porque, tropeçou nas duas últimas rodadas com dois empates e precisa voltar a vencer. Desta forma, nossa recomendação para o duelo é de: Mais de 2.5 gols.
Onde assistir Napoli x Parma
O duelo desta quarta-feira (14) entre Napoli x Parma, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão para o Brasil através dos seguintes canais:
Ficha técnica do confronto
Confira os detalhes da partida!
- Partida: Napoli x Parma
- Competição: Campeonato Italiano 2025/26 – 16ª rodada
- Data: 14/01/2025
- Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
- Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Itália
- Transmissão: Disney+ (Streaming)
>>>Confira mais previsões para os jogos de hoje!