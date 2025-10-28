O Natal de Curitiba 2025 terá mais de 150 atrações durante 44 dias de eventos, entre 24 de novembro e 6 de janeiro. A programação completa, que conta com apresentações até 23 de dezembro, foi apresentada na noite desta segunda-feira (27/10), pelo prefeito Eduardo Pimentel.

Da Praça Santos Andrade à Rua XV de Novembro, do Largo da Ordem à Praça Tiradentes, das Ruínas de São Francisco até o Passeio Público, cada parada do Circuito de Natal do Centro terá experiências que incluem decorações, espetáculos de dança e música ao ar livre, roda-gigante, projeções mapeadas, carrossel veneziano e trenzinhos elétrico e sobre trilhos.

O coração do Circuito de Natal do Centro, com todas as atrações gratuitas, será a Praça Santos Andrade, que ganhará dois palcos ao ar livre – um em frente ao Teatro Guaíra e outro nas escadarias do prédio histórico da UFPR – com espetáculos inéditos, além de experiências interativas pensadas para toda família, em especial para as crianças.

Natal 2025

Uma novidade da programação 2025 é o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, que acontece pela primeira vez no Brasil. Além dos shows ao vivo, a atração do Parque Barigui terá duas experiências gratuitas: o Parque Mágico Disney, que este ano terá a maior árvore de Natal de todas as temporadas (35 metros de altura) e as sessões de filmes do Disney+ Open Air.

O Natal do Bradesco no Palácio Avenida, uma das atrações natalinas mais famosas do Brasil, terá um fim de semana a mais neste ano. Serão, ao todo, seis apresentações no início de dezembro do coral formado por 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

Já a Rumo, operadora ferroviária, volta a promover a Maria Fumaça “Rumo ao Natal”. Com o Papai Noel a bordo, a locomotiva fabricada em 1950 irá encantar o público de Curitiba e Região Metropolitana.

Cartões-postais da cidade, como o Jardim Botânico, os parques Tanguá e Náutico e os Memoriais de Curitiba e Paranista ganharão atrações pensadas para toda a família, assim como todas as regionais da cidade.

Curitiba ainda contará com outros eventos tradicionais. Entre as experiências estão o Natal da Família Moletta, no Umbará; o Natal da Família Madalosso, em Santa Felicidade; os espetáculos de balé nas Ruínas de São Francisco; e concertos e autos apresentados em teatros, igrejas, santuários e templos pelos bairros.

Principais atrações do Natal de Curitiba 2025

Natal na Praça Santos Andrade

Escolhido para abrir o Natal de Curitiba 2025, no dia 24 de novembro, o Natal na Praça Santos Andrade será o coração do Circuito do Centro. Dois dos mais famosos cartões-postais da capital – o Teatro Guaíra e o prédio histórico da UFPR – receberão palcos externos, com espetáculos inéditos: A Inesquecível Fábrica de Emoções e Abrace o Mundo.

No jardim da praça, decorações e experiências interativas se espalharão para entreter, em especial às crianças, que poderão se divertir em um trenzinho elétrico e interagir com o Bom Velhinho na Casa do Papai Noel. Além disso, uma árvore de Natal de luz de 20 metros, duas outras árvores de 18 metros (em frente a UFPR) e a tradicional feirinha integram o Natal na Praça Santos Andrade. A atração é realizada pela Prefeitura de Curitiba com patrocínio do Governo do Paraná, Electrolux, Ligga e Leroy Merlin. Gratuito.

Datas: de 24 de novembro a 23 de dezembro de 2025

Dias e horários: segunda a domingo, das 10h às 22h

Local: Praça Santos Andrade, Centro

A Inesquecível Fábrica de Emoções

O Teatro Guaíra ganhará um palco externo, na Rua Conselheiro Laurindo, para o Natal na Praça Santos Andrade. As encenações começam em 24 de novembro e integrarão artistas e projeção mapeada. Na peça, Papai Noel, ao perder a inspiração para criar presentes, embarca em uma viagem com seus fieis assistentes, duendes e elfos, para buscar reacender a magia perdida.

Datas: 24 de novembro a 23 de dezembro

Dias e horários: 24, 25, 26 e 28 de novembro; 1º a 6, 8 a 11 e 21, 22 e 23 de dezembro, 21h

Local: em frente ao Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade – Centro)

O Teatro Guaíra ganhará um palco externo, na Rua Conselheiro Laurindo, para o Natal na Praça Santos Andrade. As encenações começam em 24 de novembro e integrarão artistas e projeção mapeada. Na peça, Papai Noel, ao perder a inspiração para criar presentes, embarca em uma viagem com seus fieis assistentes, duendes e elfos, para buscar reacender a magia perdida. Dias e horários: 24, 25, 26 e 28 de novembro; 1º a 6, 8 a 11 e 21, 22 e 23 de dezembro, 21h Local: em frente ao Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade – Centro) Abrace o Mundo

As escadarias e colunas do prédio histórico da UFPR se transformarão em palco e cenário para o segundo espetáculo do Natal na Praça Santos Andrade, que estreia dia 27 de novembro. A encenação Abrace o Mundo irá apresentar uma história mágica de um menino que questiona seus pais com uma dúvida comum a todas as crianças: como o Papai Noel consegue entregar tantos presentes para crianças no mundo inteiro ao mesmo tempo? Gratuito.

Datas: 27 de novembro a 23 de dezembro

Dias e horários: todos os dias (menos às quartas), às 20h

Local: Prédio Histórico da UFPR (Praça Santos Andrade – Centro)

Feiras especiais de Natal

As tradicionais Feiras Especiais do Natal de Curitiba voltam a ocorrer nas praças Osório e Santos Andrade. Serão mais de 80 barracas com produtos artesanais, desde decorações natalinas até itens de vestuário e acessórios, além de comidas. Gratuito.

Datas: 24 de novembro a 23 de dezembro

Dias e horários: segunda a domingo, das 10h às 22h

Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade, Centro

Boticário na Rua XV

A roda-gigante volta a ser atração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro, entre a Dr. Muricy e a Marechal Floriano. A árvore de Natal, com 15 metros, também estará no calçadão mais famoso do Brasil. Haverá ativações do patrocinador. Gratuito.

Datas: 25 de novembro a 26 de dezembro (espetáculo 1º de dezembro)

Dias e horários: terça a domingo, das 16h às 22h (roda-gigante)

Local: Rua XV de Novembro, Centro

Catedral de Luz Ademicon

O espetáculo Catedral de Luz, nesta edição, tem patrocínio da Ademicon. A ação será no interior da catedral, na Praça Tiradentes, com tela de projeção de efeitos especiais. O espetáculo de iluminação é acompanhado por orquestra e cantores. Gratuito. Requer agendamento.

Datas: 29 de novembro a 4 de dezembro

Dias e horários: sábado a quinta-feira, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30

Local: Catedral de Curitiba (Praça Tiradentes), Centro

Casa de Pão de Mel do Bosque Alemão

O Oratório de Bach do Bosque Alemão será transformado na Casa de Pão de Mel para receber a Oficina de Bolachas Natalinas. A fachada adornada com doces natalinos ficará ainda mais bonita com a árvore natalina de 10 metros montada em frente ao Oratório. Também encantam a decoração da fachada da Casa Mila, que recebe microlâmpadas, além das estrelas de Belém que se espalham pelos canteiros do jardim e a iluminação da trilha João e Maria. Gratuito.

Datas: 29 de novembro a 21 de dezembro

Dias e horários: quinta a domingo das 11h às 18h

Local: Bosque Alemão, Vista Alegre

Natal de bonecos no Memorial de Curitiba

No palco montado no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, o espírito de Natal ganha vida com espetáculos de bonecos. As performances, conduzidas por bonequeiros curitibanos, contam histórias inspiradoras e cheias de ternura. O clima de Natal no Memorial de Curitiba ainda será garantido pela árvore iluminada do local. Gratuito.

Datas: 13 e 14 de dezembro; 20 e 21 de dezembro

Dias e horários: domingos às 11h30, 12h15 e 13h

Local: Memorial de Curitiba (Largo da Ordem), Centro Histórico

Natal na regionais de Curitiba

Todas as Ruas da Cidadania de Curitiba ganharão decoração especial, com a tradicional árvore e rosácea de luz. Um espetáculo natalino, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, será encenado em nove regionais, com apresentações voltadas a estudantes da rede municipal. A montagem, com espírito infantojuvenil, tem como protagonista o Anjo Gabriel, que conta para o público a história do nascimento de Jesus Cristo com músicas e coreografias. As apresentações têm patrocínio do Mini Preço. Gratuito.

Datas: 1º a 12 de dezembro

Dias e horários: segunda a sexta, às 15h

Local: Ruas da Cidadania

Natal no Largo da Ordem

As sacadas das construções mais antigas de Curitiba serão transformadas em palcos para a encenação do tradicional auto natalino. Tendo um Papai Noel gigante, o público acompanhará, da Praça Garibaldi (Palacete Wolf) ao Largo da Ordem, as estações sagradas, desde a Anunciação até a Natividade, com a formação do Presépio vivo em frente à Casa Romário Martins. Destaque também para a Árvore da Vida de 11 metros, com 5 mil vasinhos de sálvias, e a decoração com guirlandas e estrelas nas fachadas dos prédios históricos. Gratuito.

Datas: 26, 27, 30 de novembro; 1, 2 e 3 de dezembro

Dias e horários: quinta e sexta-feira, 20h; segunda a quarta-feira, 20h15

Local: Largo da Ordem, Centro Histórico

Cantata de Natal do Bairro Novo

As vozes do maior coral infantil de Curitiba transformam a Cantata de Natal do Bairro Novo em um dos espetáculos mais emocionantes do fim do ano. São mil crianças que se apresentam na fachada da Rua da Cidadania, no Sítio Cercado. Os espectadores vão se emocionar e cantar junto clássicos natalinos como Bate o Sino, Natal de Alegria, Noite Feliz e A Paz. Gratuito.

Data: 5 de dezembro, às 19h

Local: Rua da Cidadania do Bairro Novo, Sítio Cercado

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível

No Parque Barigui, duas experiências gratuitas esperam o público: o Disney+ Open Air, com sessões de filmes ao ar livre em um telão de 45m², e o Parque Mágico, com espaços fotografáveis temáticos Disney e ativações de marcas parceiras. Destaque para a árvore de Natal de 35 metros, a maior da temporada. Gratuito.

Disney+ Open Air

Datas e horários: 5 a 14 de dezembro, às 9h30, 15h e 19h e 15 a 23 de dezembro, às 9h30

Local: Parque Barigui, Santo Inácio

Local: Parque Barigui, Santo Inácio Parque Mágico Disney

Datas e horários: 5 a 23 de dezembro, das 10h às 22h

Local: Parque Barigui, Santo Inácio

Pela primeira vez no Brasil, o espetáculo ao vivo oficial da Disney chega a Curitiba: o Disney Celebra – Um Natal Inesquecível. Com Mickey, Minnie e mais de 30 artistas, a produção traz cenários deslumbrantes, trilha sonora ao vivo e figurinos originais, celebrando a magia, a união e a esperança do Natal. O show ao vivo é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Disney e AirPromo. Curitiba é Host City da atração. Ingressos esgotados.

Datas: 16 a 23 de dezembro.

Dias e horários: segunda a domingo, às 11h, 16h e 20h

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui), Santo Inácio

Natal Condor no Passeio Público

O Natal no Passeio Público terá patrocínio do Condor e irá reunir várias experiências, com destaque para o carrossel veneziano, um trenzinho sobre trilhos e o inédito espetáculo Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões. Tudo começa quando a inusitada e divertida Família Capivara – mãe, pai, filho e filha – se prepara para um Natal inesquecível, mas os filhotes têm as próprias ideias. Entre músicas, dança e sentimentos de fraternidade, união e sonhos, Papai Noel e os duendes vão contar a aventura. A árvore de luz de 15 metros e a decoração com microlâmpadas dos portais completam o encanto no mais antigo parque da capital. Gratuito.

Datas: 29 de novembro a 23 de dezembro

Dias e horários: terça a domingo, 19h15

Local: Passeio Público, Centro

Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Uma das atrações natalinas mais famosas do Brasil, a 35ª edição do Natal do Bradesco no Palácio Avenida terá seis sessões, em dois fins de semana de dezembro. O espetáculo reúne 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento que cantam nas janelas do prédio. O tema será “O Palácio Mágico do Natal”. Gratuito.

Datas e horário: dias 5 (ensaio), 6, 7, 12, 13 e 14/12, às 20h15

Local: Rua XV de Novembro/Avenida Luis Xavier, Centro

Rumo ao Natal

A nostálgica Maria Fumaça volta a cruzar a capital na atração Rumo ao Natal, realizada pela Rumo, operadora ferroviária. Iluminada com 800 metros de mangueiras de luzes de LED, a locomotiva fabricada em 1950 irá circular ricamente decorada por Curitiba e Região Metropolitana. Durante a programação, estão previstas atrações culturais gratuitas em diversos municípios. Gratuito.

Datas e horários: serão divulgados nas próximas semanas no @rumologistica (Instagram)

Natal no Mesa Solidária

A solidariedade estará no Mesa Solidária, que oferecerá refeições gratuitas de Natal a pessoas em situação de vulnerabilidade. O cardápio natalino do Mesa Solidária terá patrocínio do Restaurante Família Madalosso. Gratuito.

Datas e horário: a confirmar

Local: Espaços do Mesa Solidária, Centro e Rebouças

Festa das Lanternas

A luz toma conta do Bosque Alemão, no Vista Alegre, com a Festa das Lanternas (Lanternefest), uma celebração germânica em homenagem a São Martinho. Em frente ao Oratório de Bach, ao cair da noite, começa a procissão iluminada, conduzida por um personagem caracterizado como o santo em seu cavalo branco. O evento reúne centenas de famílias com suas lanternas artesanais. Gratuito.

Data e horário: 7 de dezembro, às 19h30

Local: Bosque Alemão, Vista Alegre

Natal no Jardim Botânico

O espetáculo ao ar livre O Sonho do Papai Noel vai levar ao Jardim Botânico música, dança e luzes. O Bom Velhinho e seus duendes, preocupados com as tristezas que acontecem no mundo (fome, desigualdade e guerras), buscam a construção de um lugar melhor. A apresentação, com patrocínio da Festtone e Cenarium Brasil e produção da Fundação Cultural de Curitiba, é um musical com figurinos impactantes, ritmos modernos, projeções e show de luzes. Sem contar a árvore de vida de 11 metros de altura, com cinco mil vasinhos de sálvias vermelhas, e uma bola gigante com a logo do Natal de Curitiba 2025 circundado a estufa do Jardim Botânico. Gratuito.

Datas: 9 a 21 de dezembro

Dias e horários: terça a domingo, 19h30

Local: Jardim Botânico

O Quebra Nozes nas Ruínas de São Francisco

Nova temporada do balé O Quebra Nozes nas Ruínas de São Francisco. Obra-prima da dança clássica, criada por Tchaikovsky em 1891, a montagem para o Natal de Curitiba conta com a participação de 30 bailarinos. Ao lado do palco, uma árvore de luz de 15 metros completa o cenário. Gratuito.

Datas: 10 a 14 de dezembro

Dias e horários: quarta a domingo, às 19h e 20h30

Local: Ruínas de São Francisco, São Francisco

Natal na Rua Bley Zorning

Conhecida por ser um polo comercial têxtil, a Rua Bley Zorning, no Boqueirão, vai receber uma árvore de Natal e um palco com atrações que a transformarão em palco a céu aberto. Gratuito.

Datas: 11 e 12 de dezembro

Dias e horários: sexta, às 19h; e sábado, das 13h às 20h

Local: Rua Bley Zorning, Boqueirão.

Câmara Municipal

As escadarias do Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba, viram palco ao ar livre para a apresentação natalina, uma parceria do legislativo municipal com a prefeitura. No repertório, consagradas canções da época. Além disso, a Praça Eufrásio Correa, ao lado, receberá decoração e feira gastronômica. Gratuito.

Datas: 29 de novembro, das 11h às 18h

Local: Praça Eufrásio Correia, Centro

Natal no Parque Náutico

O circuito “drive-thru” do Parque Náutico vai permitir ao público percorrer de carro estações natalinas, desde portais iluminados, passando pela Casa do Papai Noel, árvores de Natal e a teatralização das Estações da Natividade (da Anunciação até o Presépio), com atores e cenários que se integram ao parque. A atração tem produção da Fundação Cultural de Curitiba. Gratuito.

Datas: 12 a 21 de dezembro

Dias e horários: segunda a domingo, 19h, 20h e 21h

Local: Parque Náutico, Alto Boqueirão

Grande concerto no Memorial Paranista

Com patrocínio do Grupo Potencial e produzido pela Fundação Cultural de Curitiba e ICAC, vai reunir um coral de 62 vozes e uma orquestra de 12 músicos, sob a regência do maestro Alexandre Mousquer. No repertório, clássicos como Oh Holy Night, Noite Feliz e Hallelujah, intercalados por reflexões conduzidas por um mestre de cerimônias, que resgata a história da música natalina. O espetáculo encerra com a simbólica formação de um presépio. Gratuito.

Datas: 16 a 21 de dezembro.

Dias e horários: terça a domingo, 19h.

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço), São Lourenço.

Natal no Parque Tanguá

O clima de Natal vai chegar ao Parque Tanguá com atrações patrocinadas pela PUCPR/Grupo Marista, como o carrossel veneziano, duas árvores de Natal de 18 metros e produção da Fundação Cultural de Curitiba. A História da Natividade será contada ao estilo de musical, com um final apoteótico. Para que o público tenha mais conforto, o espelho d´água do local irá receber uma cobertura, transformando-se em uma plateia ao ar livre, com capacidade para mais de três mil espectadores. Gratuito.

Datas: 19 a 23 de dezembro

Dias e horários: sexta a terça-feira, às 19h30

Local: Parque Tanguá, Taboão

Árvore de Natal do Centro Cívico

Na rotatória da Avenida Cândido de Abreu, em frente à Prefeitura, a árvore com patrocínio da Volvo do Brasil terá mais de 51 mil microlâmpadas em LED e 18 metros de altura. Gratuita.

Datas: 24 de novembro a 6 de janeiro

Local: Em frente à Prefeitura Municipal de Curitiba, Centro Cívico

Rua Mário Tourinho

O Grupo Servopa volta a patrocinar a decoração “instagramável” do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, no Campina do Siqueira. Destaque para as ativações lúdicas espalhadas por todo o jardinete. Gratuito.

Datas: 24 de novembro a 6 de janeiro

Local: Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, Rua Mário Tourinho, Campina do Siqueira

Espetáculo na Praça Oswaldo Cruz

O espetáculo de patinação artística na Praça Oswaldo Cruz vai reunir um elenco de atletas da escola de patinação Footwork. A apresentação tem duração de 50 minutos e conta a jornada de Stella, uma menina sonhadora que, a partir de um misterioso giz lilás e de uma Fada dos Desejos, descobre a essência do espírito natalino. Ao desenhar, Stella vê sonhos se transformarem em realidade. Gratuito.

Datas: 11 a 14 de dezembro

Dias e horários: quarta a domingo, às 20h

Local: Praça Oswaldo Cruz, Centro

Teatro Guaíra

O balé O Quebra Nozes, obra-prima da dança clássica, terá uma montagem especial com todos os integrantes dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra (Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança, G2 Companhia de Dança e Orquestra Sinfônica do Paraná). As apresentações vão ocorrer no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos a preços populares.

Data: 12 a 17 de dezembro

Dias e horários: dias da semana, às 20h30; e domingo, às 19h

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra (Guairão), Centro

Natal Solidário

A Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, vai se transformar no palco do Natal Solidário, evento promovido pela Associação Evangelizar É Preciso e conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti. Na programação, shows de artistas, apresentação de auto natalino e uma missa especial celebrada pelo arcebispo de Curitiba dom José Antônio Peruzzo. O público é convidado a participar com doações de alimentos, reforçando o espírito solidário da celebração. Gratuito.

Data e horário: 13 de dezembro, das 13h às 20h

Local: Praça Nossa Senhora da Salete, Centro Cívico

Natal no Santuário São José

O espetáculo Acordes de Luz do Santuário São José é uma celebração musical que emociona a comunidade do bairro Capão Raso por trazer reflexões sobre o momento do nascimento do Menino Jesus. Gratuito.

Data e horário: 6 de dezembro, às 19h

Local: Santuário São José, Capão Raso

Natal da Família Madalosso

Com o tema “O Natal da Família Madalosso: encantando Santa Felicidade”, a 6ª edição do espetáculo de fim de ano promete emocionar moradores e turistas. Serão nove sessões do espetáculo músico-teatral, com duração de uma hora, no estacionamento do restaurante. O espetáculo da Família Madalosso é uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, através da Fundação Cultural de Curitiba. Gratuito.

Datas e horários: 30 de novembro e 2, 7, 9, 14, 16, 21, 22 e 23 de dezembro, às 19h30

Local: Restaurante Madalosso, Santa Felicidade

Prudente Cultural

A Alameda Prudente de Moraes, no Centro, entra no clima natalino com o Mercado de Natal, parte da Prudente Cultural. Na programação, música ao vivo, artesanatos criativos, atividades culturais e comidas especiais nos bares parceiros. O evento vai ocupar três quadras, entre a Alameda Carlos de Carvalho e a Rua Fernando Moreira. Gratuito.

Data e horário: 6 de dezembro, das 10h às 22h

Local: Alameda Prudente de Moraes, Centro

Ópera João e Maria

A ópera João e Maria, apresentada no auditório Regina Casillo, no Solar do Rosário, combina música ao vivo com elementos cênicos e traz mensagem de esperança e solidariedade. Realizada pela orquestra feminina Ladies Ensemble, a montagem é dirigida por Fabiola Bach Akel e é apresentada em português com legendas, sendo acessível para todas as idades. Gratuito.

Datas: 19 e 20 de dezembro

Dias e horários: sexta e sábado, às 20h

Local: Teatro Regina Casillo (Praça Eufrásio Correia), Centro

Rua Iluminada da Família Moletta

Tradição do bairro Umbará, a Rua Iluminada Família Moletta terá o tema medieval, com direito a castelo iluminado, soldados e personagens que circulam pela rua e pelas trilhas temáticas. O passeio dura cerca de duas horas, tempo necessário para contemplar as obras luminosas, caminhar pela passarela, visitar a gruta, aproveitar a gastronomia e assistir ao show de luzes. As casas da família, ao longo de 300 metros da Rua Nicola Pellanda, também vão encantar crianças e adultos. Nesta edição, serão mais de 1,5 milhão de lâmpadas de LED e decorações especiais. Ingressos já estão à venda no site do espetáculo.

Datas: 15 de novembro a 4 de janeiro (menos no dia 31/12)

Horários: todos os dias, de domingo a quinta-feira, das 19h30 às 22h30; e sextas e sábados das 19h30 às 23h

Local: Rua Nicola Pellanda, 5.962, Umbará

Natal in Concert – Orquestra Anima Musicale

A orquestra vai apresentar o espetáculo Natal in Concert, no Guairão. O concerto conta com formação de 32 músicos instrumentistas e 13 cantores, apresentando um repertório que mescla música clássica, pop e temas natalinos, com o uso de projeções mapeadas para criar uma atmosfera única. Ingressos a preços populares.

Datas: 19 e 20 de dezembro

Dias e horários: sexta e sábado, às 18h.

Local: Centro Cultural Teatro Guaira, Centro

Grande Concerto de Natal no Teatro Guaíra

O Grande Concerto de Natal de Curitiba vai ocorrer no Teatro Guaíra. Sob a regência do maestro Norton Morozowicz, o espetáculo de coro e orquestra tradicionalmente tem participações especiais de premiados solistas e grupos de música erudita. Ingressos a preços populares.

Data e horário: 21 de dezembro, às 19h

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra, Centro