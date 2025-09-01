La última jornada fue redonda para Tijuana, que dio un golpe de autoridad al vencer con contundencia a Necaxa por 3-0. El resultado les permite acercarse a los puestos de clasificación directa, fortaleciendo su condición de locales.
En este triunfo clave, la presencia tricolor fue determinante. Jackson Porozo cumplió con solvencia en la zaga, manteniendo el orden defensivo, mientras que Adonis Preciado coronó la jornada con un tanto desde el punto penal. Un resultado que impulsa al equipo y refuerza el aporte ecuatoriano en la Liga MX.
Alineación Xolos: Rodríguez; Fernández, Jackson Porozo, Gómez, Vega; Boya, Tona (Nicholson), Mora (González); Árciga (Adonis Preciado), Castañeda (Escamilla), Blanco (VItinho).