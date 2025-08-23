No próximo domingo (24), a partir das 17h, o Basement Cultural recebe o “Baile Espacial: Uma Noite Afrofuturista”, um evento com entrada gratuita que celebra o funk, o rap e a cultura afro-brasileira periférica com uma ampla programação com diferentes nomes da cena. Levando o tema “Afrofuturismo”, a festa conta com elementos futuristas em várias frentes, como na cenografia, maquiagem, performances, figurino e também na musicalidade.

Entre as atrações musicais está o multiartista Arkthur, com show de estreia do álbum “Tecnologia da Alma”. A apresentação contará com participações especiais, entre artistas negros do Paraná, Pará e de São Paulo, com representatividade de pessoas trans, PCD’s e nortistas, trazendo diferentes perspectivas sobre o que é ser negro no Brasil.

Composto por 10 faixas autorais, “Tecnologia da Alma” traz uma jornada nas profundezas da cultura periférica negra e da luta por espaço, identidade e reconhecimento, com letras que trazem reivindicações referentes à ausência de reparação histórica e a urgência de ações reparadoras, assim como a miscigenação e o embranquecimento. O álbum, que foi concebido com o produtor, diretor musical e multi-instrumentista Gabriel Muller, pela Quintal Produções, já está disponível nas principais plataformas digitais de áudio.

O projeto “Baile Espacial: Uma Noite Afrofuturista” foi idealizado por Arkthur com Celine Liris, artista multilinguagem que explora em suas pesquisas os arquétipos da mitologia iorubá em confluência com os arquétipos do tarot e o afrofuturismo.

“O figurino do show pretende construir seres favelados/cibernéticos, traçando um paralelo filosófico sobre a perspectiva transcendental dos personagens, com caracterizações que contam com símbolos que remetem aos orixás. Esses personagens são figuras do futuro, homotechnosapiens, formados por parte humana, parte alienígena e parte ciborgue, que viajam entre dimensões e buscam a cura do universo e a integração com o todo”, comenta Arkthur.

O cenário do evento promete levar o público a uma viagem afrofuturista, por meio de referências da favela, da tecnologia e da ancestralidade afro-brasileira. “A estética do espetáculo é marcada pela ressignificação de materiais periféricos, criando um espaço que remete aos terreiros, aos orixás e à resistência negra. O palco se transforma em um portal entre dimensões, em que seres futuristas conduzem uma jornada de cura, memória e reconstrução do futuro”, explica Celine.

Programação musical

O line-up do “Baile Espacial” reúne artistas de diferentes lugares do Brasil, com apresentação da mestre de cerimônias Pretha Almeida, multiartista e comunicadora.

A musicalidade inicia às 17h30, com discotecagem do DJ Quixote, de São Paulo, conhecido por suas alquimias sonoras. Às 18h45, quem sobe ao palco é o Sumano, vindo diretamente de Igarapé-Mirí, interior do Pará. Ele, que lançou seu primeiro single em 2020, apresentou o seu primeiro álbum “Nortes” em 2023, tendo sido considerado um dos principais trabalhos do rap nacional do ano.

Às 19h30, quem se apresenta é a Ruth Clark. A rapper paraense leva ao “Baile Espacial” a territorialidade complexa de Belém e a força e a poesia do movimento negro, feminino e periférico, com uma fusão única do rap, trap, jazz alternativa e o funk, com letras conscientes que falam de afeto e vivências de uma mulher afroamazônida, que se preocupa com gerações futuras.

As apresentações de Sumano e Ruth Clark serão conduzidas pela DJ Júlia Mayra, artista paraense que vem ganhando cada vez mais destaque em Curitiba, como com a festa “Fui Pará!”.

Às 20h30, é a vez do artista paranaense Alahri’n, que traz faixas exclusivas do álbum inédito “Rimas para Adultos – Vol I”, a ser lançado em breve, que narra a trajetória de um homem preto que, sem referências paternas, precisou construir sozinho seu caminho de afeto, presença e responsabilidade. O disco combina crítica social, espiritualidade, amor e família, abordando ainda a solidão masculina preta, a paternidade como ruptura de ciclos, violências do cotidiano e a luta por dignidade.

Às 21h15, o produtor musical Gabriel Muller e o percussionista Juliano Cordeiro apresentam o headliner do “Baile Espacial”, Arkthur com seu show “Tecnologia da Alma” e participações de Sumano, Ruth Clark, Alahri’n e Quixote. A cantora Kimera, que é idealizadora e regente do primeiro coral formado exclusivamente por pessoas trans em Curitiba e atua como uma voz importante na luta contra a cisnormatividade na música, também participa, assim como o rapper e produtor angolano Fresh.

Encerrando o evento com chave de ouro, às 22h05, a DJ Vane MRQS, que combina em seus sets as raízes da cultura afro-brasileira com a atualidade da música eletrônica no Brasil, reunindo elementos do afrobeat, amapiano, funk e suas vertentes. A apresentação contará com a performance de Majo Farias, multiartista e bailarina trans que movimenta a cena do Vogue e Ballroom em Curitiba. Majo ainda atuou no videoclipe da faixa tema do álbum de Arkthur, “Tecnologia da Alma”.

Confira a programação completa:

24 de agosto (domingo)

17h – Abertura da Casa

17h30 – DJ Quixote

18h45 – Show Sumano

19h05 – DJ Quixote

19h30 – Show Ruth Clark MC

19h50 – DJ Quixote

20h15 – Show Alahri’n

20h35 – DJ Quixote

21h15 – Show “Tecnologia da Alma” com Arkthur

22h05 – DJ Vane MRQS + performance Majo Farias

00h30 – Encerramento

O Basement Cultural fica localizado na Rua Des. Benvindo Valente, 260, no bairro São Francisco. O “Baile Espacial” é um projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mais informações pelo perfil oficial do Arkthur no instagram:@arkthuroficial.

Serviço

Festa “Baile Espacial”

Data: 24 de agosto (domingo)

Horário: das 17h às 00h30

Local: Basement Cultural (Rua Des. Benvindo Valente, 260, no bairro São Francisco)

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada permitida conforme normas do local: maiores de 18 anos; maiores de 16 com autorização legal; menores de 16 acompanhados de responsável legal.

Acessibilidade: Interpretação para libras e equipe de mediação.

Alimentação: Salgados assados, fritos e cachorro quente – opções vegetarianas e veganas.

Projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura – Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.