A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, deflagrou na manhã deste domingo (24), a operação “Lobo em Pele de Cordeiro”. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra um padre de 41 anos da Igreja Católica, que atuava como pároco em uma igreja da região de Cascavel/PR.
Imagens divulgadas pelo NUCRIA na tarde deste domingo mostram o momento em que os policiais civis ingressam no imóvel do investigado. O vídeo, captado pela câmera acoplada à farda de um dos agentes, revela a presença de diversos objetos ligados à Igreja Católica na residência, como batinas, alfaias, imagens de santos, fotos de papas e religiosos, além de livros católicos.
O inquérito policial foi instaurado em 16 de julho de 2025, com base no Relatório Técnico nº 122417/2025, elaborado pela Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional de Polícia Militar. O documento apresentou informações preliminares sobre possíveis ocorrências de abuso sexual contra menores de idade, originando a investigação conduzida pelo NUCRIA.
Segundo as apurações, o investigado apresentava um padrão de comportamento predatório desde 2010, época em que ainda era seminarista. As vítimas identificadas até o momento são jovens envolvidos em atividades religiosas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, supostamente atraídos por ofertas de dinheiro, viagens, presentes e convites para pernoitar na residência do padre.
Diante das primeiras evidências, a Diocese de Cascavel afastou o padre de suas funções eclesiásticas em 14 de agosto de 2025. As investigações também apontaram irregularidades na gestão financeira da paróquia onde o investigado exerceu funções até o final de 2024, bem como o exercício ilegal da medicina, por meio da oferta de “terapias complementares” em consultório próprio. Além disso, foi apurado um histórico de reincidência, incluindo tentativa de abuso contra outro seminarista em 2010, em município da região.
Até o momento, aproximadamente 11 pessoas foram ouvidas no inquérito, das quais três vítimas foram formalmente identificadas: uma menor de idade à época dos fatos e duas maiores de idade.
Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos na residência do investigado e nas instalações da clínica onde ele atuava. O padre foi detido e permanece à disposição do Poder Judiciário. A prisão temporária foi decretada em razão de indícios de que o investigado tentava, de forma insistente, contatar possíveis vítimas e testemunhas, comportamento que poderia interferir nas investigações e representar risco de intimidação.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar novas vítimas e esclarecer completamente os fatos. O NUCRIA de Cascavel orienta eventuais vítimas ou testemunhas a procurarem o núcleo para prestar depoimento.