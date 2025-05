**O que mudou e como declarar os valores dos imóveis no IR 2025**

*Com as reformas recentes na legislação tributária, os contribuintes brasileiros precisam estar atentos às novas regras para a declaração de imóveis no Imposto de Renda de 2025. As atualizações visam maior transparência e alinhamento com as práticas internacionais, impactando tanto pessoas físicas quanto jurídicas.*

Nos últimos anos, o governo brasileiro tem buscado modernizar o sistema tributário, simplificando processos e aumentando a fiscalização para combater a sonegação fiscal. Em 2025, uma das mudanças mais significativas refere-se à declaração de imóveis no Imposto de Renda (IR). Anteriormente, os contribuintes precisavam informar os valores dos bens imóveis com base no custo de aquisição, poucas vezes ajustado pela inflação, o que muitas vezes resultava em discrepâncias entre o valor declarado e o valor de mercado atual.

A nova regulamentação estabelece que os contribuintes deverão declarar os imóveis adquiridos ou comercializados após 2023 com base no valor de mercado vigente na data da transação. Isso significa que o valor declarado refletirá de forma mais precisa a realidade econômica do patrimônio do contribuinte. Além disso, a Receita Federal implementou um sistema de atualização automática de valores, utilizando índices oficiais para ajustar os preços dos imóveis, garantindo maior transparência e facilidade no cumprimento das obrigações fiscais.

Outra mudança importante é a inclusão de novos campos no formulário de declaração de Imposto de Renda, detalhando informações específicas sobre a localização, finalidade do imóvel (residencial, comercial, industrial) e eventuais benfeitorias realizadas. Essas informações adicionais permitirão uma análise mais detalhada por parte da Receita Federal, facilitando a identificação de possíveis inconsistências ou fraudes. Além disso, para imóveis com valores acima de determinados patamares, será obrigatório apresentar documentação comprobatória atualizada, como avaliações profissionais e laudos técnicos.

Para facilitar a adaptação a essas novas exigências, a Receita Federal lançou uma série de orientações e ferramentas digitais. Entre elas, destacam-se tutoriais passo a passo, simuladores de declaração e um sistema de atendimento online para esclarecer dúvidas dos contribuintes. Especialistas recomendam que os contribuintes revisem seus documentos e, se necessário, consultem um contador para garantir que a declaração seja feita corretamente, evitando multas e penalidades por erros ou omissões.

Em conclusão, as mudanças na declaração de valores dos imóveis no IR 2025 representam um avanço significativo na modernização do sistema tributário brasileiro, promovendo maior transparência e alinhamento com as práticas internacionais. É fundamental que os contribuintes se mantenham informados e preparados para cumprir as novas exigências, utilizando os recursos disponibilizados pela Receita Federal e buscando orientação profissional quando necessário. Dessa forma, será possível garantir uma declaração precisa e em conformidade com a legislação vigente, contribuindo para a saúde financeira individual e coletiva do país.