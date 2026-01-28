Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta quarta-feira (28/01)
ADRIANO BENTO DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JULIANA BORGMANN. Filiação: APARECIDO BENTO DA SILVA e IVONE BENTO DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
AIRTON FLORES DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILENE ROMERO. Filiação: ANTENOR DA SILVA e DIVANIR SANTANA BUHRER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ALTEVIR ALVES DE JESUS, 61 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE MACHADO DE JESUS e SUELI ALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ANA PEREIRA DA ROCHA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LAZARO PEREIRA ROCHA e MARIA JOSE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
DILCE DO ROCIO CARVALHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE NILSON CARVALHO. Filiação: WALDOMIRO DE LIMA e THEREZA HAINIG DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
DIVA RUDNICK DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AILTON ANTONIO DA SILVA. Filiação: PAULO ALVINO RUDNICK e ESTERCILIA GONCALVES RUDNICK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
FATIMA CONSTANTE DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO PONTES DA SILVA. Filiação: JOSE CONSTANTE e CELINA NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
FLORA GAZOLLA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO GAZOLLA. Filiação: ONOFRE JOAQUIM RODRIGUES e FLORIA DO COUTO RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL SAO JOSE DOS PINHAIS – PR, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
HELVIDIO DE CASTRO VELLOSO NETTO, 81 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: BERNADETE DE OLIVEIRA VELLOSO. Filiação: HELVIDIO DE CSATRO VELLOSO e MARIA DE LOURDES VIEIRA VELLOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
JOSE MARIA DE MORAES SOBRINHO, 68 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: VERA LUCIA HOFFER DE MORAES. Filiação: JOSE HONORIO SOBRINHO e DORALICE TRINDADE DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
LUCASSIANO POLTRONIERE ROSENO, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALDEVINO ROSENO e GLAUCIA DE OLIVEIRA POLTRONIERE ROSENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
LUCIANO RICARDO CHAVAREM QUADROS, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSNI DOS SANTOS QUADROS e ROSELI CHAVAREM QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MAURICIO EUGENIO, 48 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: BENEDITO OTAVIO EUGENIO e OTILIA DE ARRUDA EUGENIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
REDUCINO DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSI DA SILVA. Filiação: JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA e MARIA MARGARIDA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ROSA ISIDORO SERAFIM, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESMERALDO SERAFIM. Filiação: PATRICIO ISIDORO e ORANDINA MARTINHA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
VANDERLEI BIGATON, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RPSEMAR PEREIRA BIGATON. Filiação: VALDEMIRO BIGATON e ROSELI DA LUZ FARIAS BIGATON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
VANIA SALETE BARIVIERA, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CARLOS BARBOSA. Filiação: BELINO NATAL BARIVIERA e ODACILA JACOMINA BARIVIERA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
VERA LUCIA DA CRUZ, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGA DA CRUZ e ERONI DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
