Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (07/11)
ANNA THEREZINHA FONTOURA RODRIGUES, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEOMAR RODRIGUES. Filiação: PIO MULLER DAFONTOURA e HELVIA SYLVIA FONTOURA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ANTONIA MACEDO, 70 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEBASTIAO MACEDO e ANA MOREIRA MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
CARLOS ROBERTO FERREIRA MUNHOZ COSTA, 54 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: PAULO ROBERTO MUNHOZ COSTA e HELENA MARIA FERREIRA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
DORICO CEZARIO, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NELCI CEZARIO. Filiação: FRANCISCO CEZARIO e MARIA HONORIO CEZARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
DOUGLAS ROBERTO DE MORAES, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ELISABETE SOKOLOSKI MORAES. Filiação: JOAO BATISTA DE MORAES e LORENA GUARNERI DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ELOINA RODRIGUES MARTINS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERONDINA RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ERICO AGOBAL FARIAS, 82 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: MARIA HELENA GARCIA FARIAS. Filiação: CARLOS FARIAS FILHO e DOROTEA GONCALVES FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
EVERSON VIEIRA, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SOLANGE APARECIDA DAS DORES. Filiação: JOSE ALBERTO VIEIRA e ANA IRIS OZAIKA VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
FLAUZINA GOMES DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON GOMES DA SILVA. Filiação: IZALTINO CORREA e MADALENA CANDIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
FLORECI VIEIRA DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SERVINO FERREIRA DOS SANTOS e NASCIMENTA VIEIRA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
FRANCISCO VIEIRA NETO, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ESTELA VIEIRA. Filiação: GAUDENCIO VIEIRA DA SILVA e ANTONIA LEOPOLDINA DANTAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
HERMES TOMAZ DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARLI TOMAZ DA SILVA. Filiação: WALDEMAR TOMAZ DA SILVA e ANUNCIATA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 06/11/2025.
NILDA OTTO, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IVO OTTO. Filiação: FLORENTINO SEZOSTE e MARIA DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
NINA ROSA RODINSKI, 86 ano(s). Filiação: PLACIDO PINTO NUNEA e ANGELINA AGOSTINI PINTO NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
OSVALDO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: MARIA DE ASSUMPCAO CARVALHO SANTOS. Filiação: MARIO DOS SANTOS e MARIA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
REJANE MARIA PRIMO, 75 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: MOZART PRIMO. Filiação: NATALIA KUSZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
ROBERTO APARECIDO KINSELER, 40 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCINDO KINSELER e ELOINA ALVES KINSELER. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARAMIRIM SC, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2025.
SIMAO MELNICK, 93 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: TONIA TROIB MELNICK. Filiação: HENRIQUE MELNICK e CLARA MELNICK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
