Obituário Curitiba! Lista de falecimentos deste sábado (13)
ADAO NORATO CAMARGO, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CAMARGO e SANTINA NORATO CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de setembro de 2025.
ADRIANO MANFREDINI, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERA LUCIA COSTA MANFREDINI. Filiação: NEILOR MANFREDINI e NILDA DA ROSA MANFREDINI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de setembro de 2025 às 18:00h.
ALAIDE STABEN PRACA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PRACA. Filiação: AUGUSTO STABEN e ADELAIDE STABEN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:00h.
ALDO ANTONIO MARCONDES, 77 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: NOA CONTA e DULCE MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 14:00h.
ALMERINDO SANTAREM COSTA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA FRANCISCO RIBEIRO COSTA. Filiação: DELFINO SANTAREM COSTA e VITURINA FRANCISCO RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JANIOPOLIS, sábado, 13 de setembro de 2025.
ANDRESSA DE ALMEIDA HENRIQUE, 37 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Filiação: JOSE COSTA HENRIQUE e MARIA LUCIA DE ALMEIDA HENRIQUE. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 13 de setembro de 2025.
APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ARNILDO ARMSTRONG DIAS. Filiação: BRAULIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 17:30h.
ARLETTE PETRELLI CORREA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU RIBAS CORREA. Filiação: ARMANDO PETRELLI e MARIA JULITA PEDROSA PETRELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
ARMELINDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IZAURINDO DIAS DOS SANTOS. Filiação: ANGELINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e OLARINDA ROSA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 11:00h.
ARNALDO JUNQUEIRA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ALMATIUK DE SOUZA. Filiação: MARIO PINHEIRO JUNQUEIRA e ODETE DE SOUZA JUNQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 11:00h.
ARTUR LUIZ GONCALVES DO CARMO, 64 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: RAQUEL APARECIDA DO CARMO. Filiação: ARTUR GONCALVES DO CARMO e IVONE GONCALVES DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de setembro de 2025 às 18:00h.
AURELINO ALVES CARNEIRO, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAQUIM ALVES CARNEIRO e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 13 de setembro de 2025 às 17:00h.
CIDENIL DE JESUS, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FRANCISCA SOUZA DE JESUS. Filiação: LAURENTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:00h.
DIRCEU DE RAMOS, 81 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: ADRIANE DE PILAR SUSS. Filiação: JOSE DE RAMOS e FRIDA CORNEL. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
DOVANZIR ALTAIR PRINCIVAL, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA MARIA RUMIATO PRINCIVAL. Filiação: JOSE ALTAIR PRINCIVAL e CONCEICAO FORQUIM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de setembro de 2025 às 17:00h.
EDEMAR LAURINDO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NADIR AQUINO DA SILVA. Filiação: JULIO LAURINDO DA SILVA e CATARINA LIMA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
EDUARDO RIGATTI, 44 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: LIGIANE DE OLIVEIRA ROCHA RIGATTI. Filiação: JOSE CARLOS RIGATTI e NERLI JARDIM DA SILVA RIGATTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de setembro de 2025 às 20:00h.
ELZA DE ASCENCAO E SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIBENIRIO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM JOSE DOS REIS e ANTONIA SANTA DE ASCENCAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
EMIDIA MIRANDA ALVES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ADOALDO ALVES. Filiação: JOSE MIRANDA e IDAZIMA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de setembro de 2025 às 10:00h.
ESMERALDA MARIA CONDE DE ACOSTA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGUSTIN ACOSTA. Filiação: RODOLFO RIOS e ISABEL MARIA CONDE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 13 de setembro de 2025 às 10:00h.
FRANCISCO PESTANA VERGASTA, 1 dia(s). Filiação: IVISON VERGASTA DA SILVA PAIXAO e BEATHRIZ DE ALENCAR PEREIRA PESTANA VERGASTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 14:00h.
IGNACIO KLAINE, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VANDA PINHONDE KLAINE. Filiação: PEDRO KLAINE e AMELIA GEROSKI KLAINE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
INELIA VIEIRA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS e EURIDES VIEIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 13 de setembro de 2025 às 10:00h.
JAIR BORGES, 56 ano(s). Filiação: ORIDES ANTONIO BORGES e BENEDITA DE MELO BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 13 de setembro de 2025.
JOAO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IZAIRA FRANCA DA SILVA. Filiação: JOSE JERONIMO DA SILVA e FLORENTINA AFONSO FURQUIM. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOAO RIBEIRO NUNES, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOLANGE SURECK PIRES NUNES. Filiação: JOAQUIM DE SOUZA NUNES e VALDOMIRA RIBEIRO NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 09:00h.
JOSE MORENO MARIN, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VERGINIA DOS SANTOS MARIN. Filiação: BERTOLO MORENO e MARIA MARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 15:00h.
JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA DA PENHA. Filiação: LEOCADIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de setembro de 2025 às 09:00h.
JULIETA VALINA DE JESUS, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BEMVENUTO FRANCISCO SERAFIM e ANA VALINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 09:00h.
LAIDA TEREZINHA RIBEIRO DOS REIS, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ORLANDO DA SILVA REIS e MARIA JOSE RIBEIRO REIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
LAUDELINA MARIA PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO JOSE PEREIRA e MARIA NUNES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
LENORA ISABELLA DE SOUZA REICHEN, 62 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: WERNER ADOLF REICHEN FILHO e MARIA HELENA DE SOUZA REICHEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 13 de setembro de 2025.
LEONARDO ASSIS MIRANDA, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO CRISTINA DA SILVA ASSIS e IZABELLI CRISTINA DA SILVA ASSIS. Sepultamento: PARQUE FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 13 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIZ ANTONIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: CLEUSA DE MORAES SILVA. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA e ISALTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
LUIZ GUBAUA, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSANGELA APARECIDA GUBAUA. Filiação: METISLAU GUBAUA e NANCY OSTROWSKI GUBAUA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 13 de setembro de 2025.
LUIZ RODRIGUES CAVALCANTE, 76 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CAVALCANTE. Filiação: JOSE RODRIGUES NETO e TEREZA ALVES CAVALCANTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 12:00h.
MANOEL RIBEIRO DE MEIRA, 84 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: MERCEDES PREMEBIDA DE MEIRA. Filiação: TRAJANO RIBEIRO DE MEIRA e CELINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARCIELI DA SILVA MARCILIO, 40 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: CRISTIANO LUIZ MARCILIO e LUZITA MENDES DA SILVA MARCILIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA ANTONIA DA CRUZ, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ADAO TIMOTEO DA CRUZ e MARIA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA AURILENE LACERDA DE BRITO, 62 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Cônjuge: EDVALDO ALVES DE ARAUJO. Filiação: JOSE ROSENDO DE BRITO e MATILDE LACERDA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA DE LOURDES GONCALVES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO IZIDORO GONCALVES. Filiação: JOAO BATISTA ANTUNES e LEOPOLDINA LUIZA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA DOLORES TAVARES BUENO, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: RAIMUNDO DE PAULA BUENO e MARIA LOPES TAVARES BUENO. Sepultamento: CREMATORIO MACAPA, segunda-feira, 15 de setembro de 2025.
MARIA LICIA ISHIWAKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATAO ISHIWAKI. Filiação: TOBIAS MAMEDE CUSTODIO e MARIA DAS DORES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de setembro de 2025.
MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILMAR MARTINS DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO DA SILVA e MARIA TRINDADE DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de setembro de 2025.
MARILEUSA FRANCA HASSE, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JOAO CARLOS HASSE. Filiação: NESTOR LUIZ FRANCA e VILMA PILOTO MUCHINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 13 de setembro de 2025 às 10:30h.
MARTA PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HILTON PEREIRA e TEREZINHA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sábado, 13 de setembro de 2025 às 11:30h.
MAURICIO DE SENNA, 86 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ANITA TEREZINHA SENNA. Filiação: JERONIMO DE SENNA e OLGA DA SILVA SENNA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
NAIR CAVALHEIRO DE MEIRA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ARTUR CAVALHEIRO DE MEIRA e CAROLINA DA LUZ DOS REIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 13 de setembro de 2025.
NICANOR CORREIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: VELOCINDO PAULINO CORREIA e FRANCISCA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 13 de setembro de 2025.
PEDRO DAS DORES, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DAS DORES e ISOLINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 13 de setembro de 2025.
SARA TOSCAN DA SILVA, 10 hora(s). Filiação: LUCAS TOSCAN DA SILVA e JESSICA KARINE DOS PASSOS. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 13 de setembro de 2025.
SAYD MALLONE MENDES DANTAS, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDILSON FERNANDES DANTAS e MARIA GORETTI MENDES DANTAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de setembro de 2025.
TOBIAS FERREIRA DA LUZ, 82 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LEOCADIA FERREIRA DA LUZ. Filiação: PEDRO FERREIRA DA ROCHA e ANNA GONCALVES DA LUZ. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, sábado, 13 de setembro de 2025.
VALERIA MARIA DE JESUS, 52 ano(s). Filiação: EUNICE MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de setembro de 2025 às 17:00h.
VANIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICENTE PEREIRA DE LIMA e MARIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de setembro de 2025 às 09:00h.
WALTER DE MELO, 96 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CLEUZA DE SOUZA MELLO. Filiação: FRANCISCO JOSE DE MELO e YOLANDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:00h.
YURI MORAES LAO PINTO, 19 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ADEMIR LAO PINTO e MARCIA MARIA MACHADO MORAES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 13 de setembro de 2025 às 11:00h.
