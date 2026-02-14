Olympia 2026: Jungk und Grotheer rasen aufs Skeleton-Treppchen

Stand: 13.02.2026 22:47 Uhr Axel Jungk und Christopher Grotheer sorgen für den nächsten Jubel im Eiskanal. Die beiden Skeletonis landen auf Platz zwei und drei, Gold geht nach Großbritannien.

Das große Thema rund um die Medaillen-Entscheidung im Skeleton war auch am Freitag die Disqualifikation des Ukrainers Wladyslaw Heraskewytsch. Abseits der inzwischen vom CAS-Sportgerichtshof mit dem endgültigen Olympia-Aus beendeten Helm-Diskussionen wurden aber auch sportliche Schlagzeilen geschrieben.

Der britische Überflieger Matt Weston, der schon nach zwei von vier Läufen klar geführt hatte, ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich in 3:43,44 Minuten souverän Gold. Axel Jungk (+0,88 Sekunden) und Christopher Grotheer (+1,07 Sekunden) durften sich über Silber und Bronze freuen.

Jungk und Grotheer mit starker Vorstellung

Von Weston also nichts Neues, doch was passierte dahinter? Die Frage, ob die beiden deutschen Starter Axel Jungk und Christopher Grotheer ihre Positionen auf dem Treppchen verteidigen konnten, war deutlich spannender als die Entscheidung ganz vorne. Jungk lag zur Halbzeit auf Platz zwei, Grotheer einen Rang dahinter. “Ich werde voll angreifen” , hatte Grotheer, der sich in letzter Sekunde für Olympia qualifiziert hatte, angekündigt.

Und auf Worte folgten Taten. Sowohl Grotheer als auch Jungk nutzten die niedrigen Temperaturen und damit schnelleren Bedingungen aus und steigerten ihre Zeiten im dritten Lauf noch einmal. Weston, der einen neuen Bahnrekord aufstellte, war zwar noch fixer unterwegs und zog weiter davon. Die direkten Verfolger Wenhao Chen aus China und Amedeo Bagnis aus Italien hielt das deutsche Duo vor dem Finallauf aber auf Distanz.

Jungk wackelt, rettet den Vorsprung aber ins Ziel

Eine sehr gute Ausgangsposition, die Jungk und Grotheer letztlich dann auch ins Ziel retteten. Im letzten Lauf im Sliding Center von Cortina legte zunächst Grotheer vor, sicherte sich eine Medaille und wartete im Zielbereich auf seinen Teamkollegen. “ Ich bin einfach sau stolz auf mich “, strahlte der Bronze-Gewinner hinterher.

Jungk leistete sich dann zwar ein paar Wackler, sein zweiter Platz in der Gesamtwertung geriet aber nicht mehr in Gefahr. Seinen zweiten Auftritt bezeichnete er hinterher als “ Totalkatastrophe “. Er habe “ ganz doll gezittert, ob das gereicht hat, als ich über die Ziellinie gefahren bin, umso schöner, dass es so ist “, gab er zu.

Der dritte deutsche Skeleton-Pilot im Bunde, Felix Keisinger, beendete den Wettbewerb auf Platz sechs (+1,81 Sekunden) und rundete das sehr gute Ergebnis damit ab.