Herning, Dinamarca, sedia hoje, 14 de agosto de 2025, o confronto entre Midtjylland e Fredrikstad, válido pela fase de qualificação da Liga Europa 2025/26. A partida, que acontece às 13h (horário de Brasília) na MCH Arena, é o jogo de volta da terceira pré-eliminatória, com o Midtjylland levando vantagem após vencer por 3 a 1 na ida. O time dinamarquês busca consolidar a classificação, enquanto o Fredrikstad tenta uma virada histórica. A transmissão estará disponível em plataformas de streaming, e as escalações já geram expectativa. O duelo promete emoção, com o favoritismo local e a ambição norueguesa em jogo.
O confronto reúne dois clubes com trajetórias distintas na competição. O Midtjylland, com experiência em fases de grupos europeias, enfrenta um Fredrikstad que retorna à Liga Europa após anos de ausência. A torcida local lotará a MCH Arena, e a arbitragem será conduzida por um trio europeu.
- Informações principais do jogo
- Local: MCH Arena, Herning, Dinamarca
- Horário: 13h (horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa, 3ª pré-eliminatória (volta)
- Vantagem: Midtjylland lidera por 3 a 1 no agregado
Como assistir ao vivo e opções de transmissão
O jogo entre Midtjylland e Fredrikstad será transmitido ao vivo por plataformas de streaming, como Novibet, Bet365 e Superbet, que oferecem a partida para usuários cadastrados com saldo ou aposta ativa. Não há confirmação de transmissão em TV aberta ou por assinatura no Brasil, mas serviços como Star+ e Paramount+ podem exibir o confronto, dependendo da região. Para assistir gratuitamente, algumas casas de apostas liberam o streaming com um depósito mínimo. Verifique as plataformas antes do início do jogo para garantir acesso.
Os torcedores também podem acompanhar atualizações em tempo real por sites como ESPN Brasil e aplicativos de resultados, como o MeusResultados. A ausência de transmissão televisiva aberta reforça a importância de checar as opções digitais.
Escalações prováveis e destaques táticos
O Midtjylland, treinado por Thomas Thomasberg, deve manter a base que venceu na ida. A equipe aposta na solidez defensiva e no ataque liderado por Franculino Djú, que marcou na última partida. A escalação provável inclui:
- Goleiro: Elías Ólafsson
- Defensores: Martin Erlic, Lee Han-beom, Kevin Mbabu, Victor Bak Jensen
- Meio-campistas: Denil Castillo, Dani Silva, Darío Osorio, Aral Simsir
- Atacantes: Franculino Djú, Júnior Brumado
O Fredrikstad, sob o comando de Andreas Hagen, busca reforçar a defesa após sofrer três gols no primeiro jogo. Simen Rafn é o destaque na zaga, enquanto o ataque depende de Emil Holten. A escalação provável é:
- Goleiro: Martin Borsheim
- Defensores: Daniel Eid, Simen Rafn, Ulrik Fredriksen, Maxwell Woledzi
- Meio-campistas: Stian Molde, Patrick Metcalfe, Sondre Sørløkk, Oskar Ohlenschlaeger
- Atacantes: Leonard Owusu, Emil Holten
O time dinamarquês deve pressionar desde o início, explorando a velocidade de Osorio e Simsir, enquanto o Fredrikstad tentará contra-ataques com Sørløkk.
Histórico de confrontos e momento atual
Midtjylland e Fredrikstad se enfrentaram duas vezes recentemente. No jogo de ida, em 7 de agosto de 2025, o Midtjylland venceu por 3 a 1, com gols de Franculino Djú, Darío Osorio e Aral Simsir, enquanto Jóannes Bjartalíð descontou para o Fredrikstad. Em 2024, pela Atlantic Cup, o Fredrikstad venceu por 1 a 0, mostrando que pode surpreender.
- Últimos cinco jogos do Midtjylland
- 07/08/2025: Fredrikstad 1 x 3 Midtjylland (Liga Europa)
- 31/07/2025: Midtjylland 2 x 1 Hibernian (Liga Europa)
- 24/07/2025: Midtjylland 1 x 1 Hibernian (Liga Europa)
- 20/07/2025: AGF 0 x 2 Midtjylland (Superliga Dinamarquesa)
- 13/07/2025: Midtjylland 1 x 1 FC Copenhagen (Superliga Dinamarquesa)
- Últimos cinco jogos do Fredrikstad
- 07/08/2025: Fredrikstad 1 x 3 Midtjylland (Liga Europa)
- 03/08/2025: Tromsø 0 x 0 Fredrikstad (Eliteserien)
- 27/07/2025: Fredrikstad 2 x 1 Rosenborg (Eliteserien)
- 20/07/2025: Molde 2 x 1 Fredrikstad (Eliteserien)
- 13/07/2025: Fredrikstad 1 x 2 Bodø/Glimt (Eliteserien)
O Midtjylland está invicto há cinco jogos, com duas vitórias e três empates, enquanto o Fredrikstad venceu apenas uma vez nas últimas cinco partidas, mostrando maior instabilidade.
Previsão do tempo e condições do jogo
A previsão do tempo para Herning, Dinamarca, no dia 14 de agosto de 2025, indica condições favoráveis para o futebol. A temperatura deve variar entre 18°C e 22°C, com céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. A umidade estará em torno de 60%, e os ventos fracos, de até 15 km/h, não devem impactar a partida. Essas condições garantem um gramado em bom estado na MCH Arena, favorecendo o estilo de jogo técnico do Midtjylland.
Ingressos e atmosfera no estádio
Os ingressos para o jogo na MCH Arena estão disponíveis no site oficial do Midtjylland, com preços variando entre 150 e 300 coroas dinamarquesas (aproximadamente R$ 120 a R$ 240). A expectativa é de casa cheia, com capacidade para 11.544 torcedores. A torcida do Midtjylland, conhecida pelo apoio vibrante, deve criar um ambiente hostil para o Fredrikstad. Visitantes noruegueses também marcarão presença, mas em menor número, devido à distância e à desvantagem no agregado.
- Detalhes sobre ingressos
- Preço médio: 150-300 DKK
- Disponibilidade: Site oficial do Midtjylland e bilheterias no estádio
- Setor visitante: Limitado a 500 ingressos
- Orientação: Comprar com antecedência devido à alta procura
Arbitragem e curiosidades do confronto
A UEFA designou um trio de arbitragem experiente, liderado por um juiz ainda não anunciado oficialmente, mas com histórico em competições europeias. A equipe de arbitragem será confirmada horas antes do jogo, com assistentes e VAR de países neutros. O uso do VAR será crucial, especialmente em lances de pênalti ou impedimentos, dada a importância do confronto.
- Curiosidades do jogo
- O Midtjylland participou de quatro das últimas cinco edições da fase de grupos da Liga Europa.
- O Fredrikstad retorna à competição continental após mais de uma década, impulsionado pelo título da Copa da Noruega em 2024.
- Franculino Djú, do Midtjylland, é o artilheiro do time na temporada, com dois gols em três jogos europeus.
- A MCH Arena é conhecida por sua atmosfera intimidadora, com média de 9.000 torcedores por jogo.
Palpites e análise tática
Os analistas apontam o Midtjylland como favorito, com odds de 1.46 para a vitória na Bet365, contra 5.83 para o Fredrikstad. A equipe dinamarquesa deve adotar uma postura ofensiva, aproveitando a vantagem no agregado e a força em casa. O Fredrikstad, por outro lado, precisará arriscar, o que pode abrir espaços para contra-ataques.
- Palpites para o jogo
- Vitória do Midtjylland: 1.60 (Bet365)
- Mais de 2.5 gols: 1.85 (Bet365)
- Midtjylland vence sem sofrer gols: 2.25 (Bet365)
O jogo promete ser aberto, com chances claras para ambos os lados, mas a experiência e a qualidade técnica do Midtjylland devem prevalecer.