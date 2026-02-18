Onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida atrasada válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26

Foto: Divulgação – Legenda: Jogadores do Milan durante treinamento da equipe / Jogada10

Milan e Como entram em campo nesta quarta-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em partida atrasada válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes que fazem boas campanhas na Serie A e brigam na primeira parte da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

Vice-líder da competição, o Milan vive grande momento sob o comando de Massimiliano Allegri. A equipe aparece oito pontos atrás da rival Inter de Milão, mas ainda tem um jogo a menos na tabela. Ou seja, uma vitória em casa nesta quarta-feira pode colocar a diferença em cinco pontos.

Ao mesmo tempo, os rossoneri embalaram uma sequência de 23 partidas sem derrota na Série A, com 15 vitórias e oito empates, a maior invencibilidade atual entre as cinco principais ligas da Europa.

Para o duelo em casa, o técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.

Como chega o Como

O Como também faz campanha acima das expectativas. Em sétimo lugar, o time dirigido por Cesc Fàbregas segue firme na disputa por uma vaga nas próximas competições europeias. Contudo, o Como vem de uma derrota por 2 a 1 para a Fiorentina na última rodada.

Assim como o Milan, o Como também enfrenta alguns problemas no elenco. Álvaro Morata, suspenso, é a primeira baixa confirmada. Além dele, Assane Diao está fora por lesão. Por fim, o zagueiro Goldaniga aparece como dúvida.

MILAN X COMO

24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26

Data e horário: quarta-feira, 18/02/2026, às 16h45 (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri.

COMO: Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kühn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

Árbitro: Maurizio Mariani.

