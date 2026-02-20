Ônibus da Saúde de Prudentópolis tomba na BR-277 e deixa três feridos leves

Na madrugada desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, um ônibus pertencente à Secretaria de Saúde de Prudentópolis sofreu um acidente no km 149 da BR-277, no sentido Campo Largo. O veículo transportava pacientes para consultas em hospitais da Região Metropolitana quando, por volta das 5h, saiu da pista e tombou.
No momento do acidente, havia 20 passageiros a bordo. Três deles sofreram ferimentos leves e foram prontamente encaminhados para atendimento médico. Os demais passageiros foram transferidos para outro ônibus e conseguiram prosseguir viagem normalmente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente. As autoridades competentes acompanham o caso e prestam suporte às vítimas.