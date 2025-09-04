A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Polícia Penal do Paraná (PPPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR), deflagrou nesta quinta-feira (04) a Operação Balcão, que visa desmantelar uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais na região sudoeste do Estado.
A ação é coordenada pela PCPR por meio da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão e conta com o envolvimento de aproximadamente 200 integrantes dos órgãos de segurança, vindos de diversas regiões do Paraná. O objetivo da operação é cumprir mais de uma centena de ordens judiciais, incluindo 41 mandados de busca e apreensão domiciliar, 14 mandados de prisão preventiva, 33 ordens de busca pessoal e 16 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
Até o momento, os resultados das diligências realizadas durante o dia ainda estão sendo contabilizados. Maiores detalhes sobre a operação e seus desdobramentos serão esclarecidos posteriormente pelas autoridades responsáveis.