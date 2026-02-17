Operação Carnaval registra 20 infrações na PR-239 em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Estadual realizou nesta segunda-feira (16) mais uma etapa da Operação Carnaval 2026 na PR-239, no km 501, no município de Ubiratã.
A fiscalização ocorreu entre 16h e 00h, com foco na verificação de documentação, condições dos veículos e realização de testes de alcoolemia. Ao todo, 32 veículos foram abordados e 47 testes do etilômetro foram aplicados aos condutores.
Durante a ação, foram registradas 20 infrações de trânsito e emitida uma notificação regularizadora. Entre as principais irregularidades constatadas estavam casos de condução por motorista com habilitação irregular, permitir que pessoa não habilitada conduzisse veículo, falta do uso do cinto de segurança, transporte inadequado de passageiros, problemas em equipamentos obrigatórios, irregularidades na iluminação e também situações envolvendo documentação do veículo.
A Operação Carnaval tem como objetivo reforçar a segurança nas rodovias estaduais durante o período festivo, coibindo infrações e prevenindo acidentes.