Uma bebê prematura com apenas 5 horas de vida foi a primeira paciente a utilizar a incubadora neonatal do helicóptero Arcanjo 01 neste sábado (17/01). A pequena foi transportada do Hospital Municipal de Guaratuba para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, unidade referência em UTI para recém-nascidos.

A operação marcou um momento importante para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), já que o Arcanjo 01 é a primeira aeronave dedicada exclusivamente às missões da corporação. O atendimento envolveu também a atuação conjunta do SAMU e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Conhecida como BabyPod, a incubadora neonatal ultraleve foi desenvolvida especialmente para o transporte aeromédico. Super prática, a cápsula oferece todo o suporte básico de vida para o bebê, ajudando na oxigenação, mantendo a temperatura corporal estável e garantindo a segurança da criança durante todo o trajeto.

O Arcanjo 01 está bem equipado. Além da incubadora, conta com o primeiro massageador cardíaco automático do Paraná, que permite realizar reanimação cardiopulmonar enquanto a vítima é transportada até o hospital.

A utilização desta aeronave nas missões aeromédicas reforça a capacidade operacional do CBMPR, garantindo um atendimento rápido, seguro e com tecnologia de ponta, especialmente em casos críticos como este.

O Arcanjo 01 foi entregue pelo Governo do Estado à corporação em setembro de 2025, como parte de um investimento de R$ 49,3 milhões que incluiu cinco novas aeronaves para a Segurança Pública do Paraná.

Diferente das incubadoras convencionais, que podem pesar cerca de 110 kg, a BabyPod é fabricada em fibra de carbono e pesa apenas 8 kg. Com certificação europeia, o equipamento foi projetado para proteger o recém-nascido contra vibrações, impactos e mudanças de temperatura durante o voo, criando um ambiente estável e seguro mesmo nas situações mais críticas.