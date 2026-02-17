Operação Lei Seca registra 42 motoristas embriagados em Cascavel

Uma Operação Lei Seca foi realizada na noite desta segunda-feira (16), na Região Oeste e Centro de Cascavel. A ação contou com equipes do Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, Guarda Municipal e Transitar.
A fiscalização teve como foco principal coibir a condução de veículos sob efeito de álcool, além de verificar outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Durante a operação, 180 pessoas e 122 veículos foram abordados.
Ao todo, foram confeccionados 188 autos de infração. Cinco automóveis e duas motocicletas foram recolhidos. Também foram constatados 12 condutores inabilitados, 15 motoristas sem o uso do cinto de segurança e 18 veículos com o licenciamento em atraso.
A operação identificou 42 condutores embriagados, sendo quatro autuados por dirigir sob influência de álcool e 38 que recusaram realizar o teste do etilômetro. Ainda foi lavrado um termo circunstanciado por porte de drogas para consumo pessoal, após um motociclista ser flagrado com porções de haxixe e maconha, e outro termo por crime de trânsito ao entregar veículo a pessoa não habilitada.